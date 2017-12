La Junta recurre el auto del TSJA que suspende la caducidad de la explotación de la cantera dictada en junio

18/12/2017 - 16:54

La Junta de Andalucía ha recurrido el auto de sala primera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Sevilla en la que se suspende cautelarmente la resolución emitida el pasado junio por el Gobierno autonómico declarando la caducidad de la concesión de explotación de la cantera de La Quebrada, junto al paraje de la Fuente de la Peña de Jaén.

En concreto, el gabinete jurídico presentó un recurso de reposición el 31 de octubre que fue aceptado el 2 de noviembre, según han precisado desde la Junta después de que la delegada del Gobierno andaluz, Ana Cobo, se haya referido, a preguntas de los periodistas, a dicha cantera ubicada a escasa distancia del casco urbano.

Tras apuntar que "no hay una diferencia especial entre esta cantera y los otros 164 derechos de explotación minera" de la provincia, ha matizado que la distinción es precisamente esa cercanía a la ciudad de un monte que, además, "tiene unas connotaciones paisajísticas" que los ciudadanos valoran mucho.

"Si yo vivo ahí y de pronto veo lo que están haciendo con mi monte de enfrente pues lo llevaría muy mal. Es algo que ha enfadado a la población y con razón. Desde la Junta hemos entendido y hemos compartido ese enfado por parte de la ciudadanía y hemos actuado dentro de nuestras competencias", ha manifestado.

Por ello, ha lamentado la intervención del alcalde, Javier Márquez, en el pleno del viernes, donde enseñó el citado auto del TSJA y se mostró "perplejo" por que la Administración autonómica no había presentado las correspondientes alegaciones. Cobo, sin embargo, ha asegurado que "no es verdad" y "el auto del juez lo que dice es que en esas alegaciones no se dan las necesarias para haya una medida cautelar" como el cierre de la explotación.

"Nosotros eso lo sabemos, sabemos que fuimos al límite buscando el cierre de la cantera y ahora el juez tendrá que valorar. Pero en este procedimiento, nuestro gabinete jurídico alegó y eso es muy fácil de demostrar porque esas alegaciones están presentadas (enviadas el 4 de octubre y se aceptaron e día 6 de octubre", ha comentado.

En este sentido, ha hablado de dos opciones en el "teatro" de Márquez: "o no ha leído el auto y le pudo las ganas de montar el espectáculo en el pleno o ha metido positivamente, claramente y sabiendo que mentía a la ciudadanía haciendo un ejercicio de manipulación, de tergiversación de la información y dando a entender que la Junta ha hecho una dejación de funciones cuando eso es falso".

Para la delegada, a la que "ha molestado mucho" ese comportamiento del alcalde, es precisamente éste "el que tendría que sentarse con la empresa, llegar a un acuerdo, puede hacerlo cuando quiera y, además, a ser posible que esta empresa no salga perjudicada".

"Ya nos consta que le ha presentado (a la empresa) un escrito para que cese. Esto lo podían haber hecho hace ya mucho tiempo", ha declarado Cobo, quien ha recordado que el Ayuntamiento es el titular de este monte "y en el momento en que quiera puede rescindir ese acuerdo y cesar el uso". Según ha concretado, el Consistorio notificó a la empresa el 6 de noviembre el "cese la actividad a partir de 31 de diciembre" próximo.