Los trenes entre València y Madrid dispondrán de wifi durante todo el trayecto

18/12/2017 - 17:11

Los trenes que circulan entre la ciudad de València y la de Madrid ofrecerán "en muy pocos días" conexión wifi durante todo el trayecto, incluidos los tramos de túneles.

VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS)

Así lo ha anunciado el titular de Fomento, Íñigo de la Serna, durante la presentación del Plan de Mejora de la Calidad de Cercanías en la Comunitat Valenciana, impulsado por este Ministerio, en un acto celebrado en el Centro de Formación Tecnológica de Adif-Valencia.

De la Serna ha indicado que Fomento ha instalado a lo largo de los 400 kilómetros de línea ferroviaria que unen València y Madrid un total de 129 nodos, además de 91 repetidores en el interior de los túneles existentes en este trayecto para que los viajeros no pierdan la conexión en ningún momento del viaje.

Esta red wifi entrará en funcionamiento "en muy pocos días", según ha comentado el ministro en este foro, "para que ustedes puedan ir de Madrid a Valencia como suelo hacer yo y no tengan que estar pendiente de si me conecto o no me conecto". "Van a tener wifi durante todo el trayecto, incluidos los túneles, para que puedan estar trabajando o consultando lo que quieran consultar", ha concluido.