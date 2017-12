Investigadores de la US analizan la relación existente entre el alcohol y la seguridad vial

18/12/2017 - 17:31

Destaca el papel relevante que para la seguridad vial desempeñan la tolerancia social y los hábitos de consumo

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

En plena época de comidas de empresas y con amigos y familiares, así como de refuerzos en la vigilancia en la carretera por parte de la Dirección General de Tráfico --en la conocida como Operación Especial de Navidad--, un estudio del grupo de investigación Applied Economics & Management, con sede en la Universidad de Sevilla (US), analiza, para una muestra de los 28 países de la Unión Europea, la relación existente entre el alcohol y la seguridad vial.

Concretamente, se estudia el impacto tanto de los hábitos sociales y la regulación legal relativa al consumo de alcohol como, específicamente, de la normativa que limita su consumo al volante, es decir, las conocidas como tasas de alcoholemia máximas permitidas.

Entre las conclusiones del artículo destaca, en primer lugar y según el catedrático de Economía José Ignacio Castillo, investigador principal del estudio, que existe una relación directa entre un mayor consumo de alcohol en cada país y sus tasas de mortalidad en carretera. Dicha relación es especialmente clara para el caso de los hombres jóvenes: por ello, se puede decir que hay una base empírica sólida que permite justificar el desarrollo de campañas específicas para prevenir el consumo de alcohol entre este grupo demográfico.

Según la profesora Lourdes López-Valpuesta, la variable precio de las bebidas alcohólicas es la que presenta una mayor significatividad estadística en la relación siniestralidad vial-alcohol, de forma que, cuanto mayor es el precio del alcohol en un país, menor es la mortalidad registrada en sus carreteras. En un contexto como el actual, con problemas de déficit públicos en diferentes países europeos, como es el caso de España, la subida de los impuestos especiales del alcohol estaría, según los autores, doblemente justificada: serviría tanto para el mantenimiento del estado del bienestar como para controlar posibles repuntes de la siniestralidad.

Por otra parte, llama la atención que no parece existir una correlación clara entre la implantación de una tasa de alcoholemia cero y una menor mortalidad. Para el profesor Castillo, la enseñanza es lógica: "no tiene mucho sentido el actual debate sobre si dicha tasa debe ser cero en España. La experiencia de otros países europeos, especialmente del Este, nos demuestra que, por sí sola, esa medida no tiene un efecto significativo". Para este profesor, cualquier esfuerzo adicional que se haga para conseguir un mayor grado de cumplimiento de la tasa actual de alcoholemia siempre tendrá un retorno social superior.

Los resultados muestran que las estrategias que buscan limitar el consumo de alcohol son efectivas para reducir la siniestralidad vial, incluso más que otras medidas generalistas de seguridad vial, como los límites de velocidad o el carné por puntos. Para los autores, la política española de seguridad vial debe adaptarse, primando un modelo de microgestión, pequeños experimentos y evaluación continua, con el objetivo de buscar la máxima eficiencia, en un contexto en el que probablemente ya no queden 'medidas milagro' que adoptar.

Esta investigación, financiada, en sendas convocatorias competitivas, por la Dirección General de Tráfico y el Ministerio de Economía y Competitividad, ha sido desarrollada por los profesores Mercedes Castro-Nuño y Lourdes López-Valpuesta, de la Universidad de Sevilla, y por el profesor Xavier Fageda, de la Universitat de Barcelona. Para la profesora Mercedes Castro-Nuño, "aunque todos los estados miembros son conscientes de la necesidad de abordar el problema, existen diferencias considerables en aspectos como los límites de alcohol en sangre, los precios del alcohol y la aplicación de las leyes de control del alcohol".

Publicado en el número de octubre de la revista de referencia internacional 'Transportation Research F: Traffic Psychology and Behaviour', una de las de mayor impacto científico entre las revistas especializadas en seguridad vial, este trabajo lleva a cabo la evaluación más profunda y extensa realizada sobre esta cuestión hasta la fecha. Para ello se implementaron diferentes modelos econométricos sobre un panel de los 28 estados miembros de la UE, durante el período 1999-2012, incluyendo múltiples variables de control económicas, demográficas y geográficas.