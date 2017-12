Aprobado el presupuesto del Hospital Virtual Valdecilla para 2018, de 1,25 millones

18/12/2017 - 17:34

La consejera de Sanidad ha presentado el informe de gestión de 2017

La consejera de Sanidad, María Luisa Real, ha presidido este lunes la última reunión del año del Consejo de Administración del Hospital Virtual Valdecilla (HvV), en la que se ha aprobado el presupuesto previsto para 2018, que asciende a 1.255.000 euros y que mantiene la transferencia que recibe del Servicio Cántabro de Salud (SCS) por valor de 100.000 euros.

Según destaca la Consejería de Sanidad, el presupuesto servirá para continuar potenciando la labor que el HvV desarrolla en el área de la formación especializada para profesionales sanitarios, especialmente en simulación clínica, y para colaborar en la línea estratégica sobre cronicidad, organizando programas de formación sobre el cuidado responsable, cuyo fin último es capacitar a los pacientes crónicos sobre su propio cuidado.

La consejera ha dicho que este montante es fruto de la facturación por los servicios que el HvV presta a un número cada vez mayor de clientes externos, fundamentalmente de Latinoamérica.

Esta fuente de financiación ha conseguido que el HvV sea una empresa pública "sostenible" capaz de autofinanciar sus costes directos de personal, de contratación y de inversión tecnológica.

Por otra parte, el HvV seguirá "potenciando el talento" afiliándose con los "mejores centros del mundo en entrenamiento sanitario" como el Center for Medical Simulation de Boston y colaborando también con el National Center for Human Factors in Healthcare (Centro Nacional de Factores Humanos en Salud) de Washington para trabajar en el uso y selección de dispositivos sanitarios que consigan "hacer más eficiente la incorporación de nuevos equipamientos en los hospitales, y lograr así un uso más seguro".

De hecho, durante la sesión se ha puesto de manifiesto cómo el HvV ha aplicado ya, por primera vez en España, toda la disciplina del factor humano para la adquisición de tecnología en un concurso público en el SCS.

Además, el HvV ha ganado un concurso para innovación empresarial en Cantabria, promovido por la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, que servirá para implementar la impresión en 3D en salud.

En este ámbito, el HvV ya ha comenzado a realizar los primeros proyectos con los servicios de traumatología y ortopedia de Valdecilla en intervenciones en fracturas complejas, con impresión de prótesis personalizadas, para que el equipo quirúrgico pueda ensayar la operación de esas fracturas antes de realizar la intervención en el paciente.

"Un gran paso de gigante hacia la medicina personalizada, en la que Valdecilla se encuentra a la cabeza", ha destacado la consejera.La impresión 3D también va a permitir realizar modelos de simulación únicos para cursos especiales.

El Consejo, que se reúne de manera ordinaria trimestralmente, está formado por la secretaria general de la Consejería de Sanidad, Cruz Reguera; la directora general de Ordenación y Atención Sanitaria, María Antonia Mora; el director gerente del Servicio Cántabro de Salud, Julián Pérez Gil; el director del Hospital Marqués de Valdecilla, Julio Pascual; el director del HvV, Ignacio del Moral, y el jefe del Servicio Jurídico de la Consejería, Joaquín Cayón.

El HvV, dependiente de la Consejería de Sanidad, es un centro de innovación y entrenamiento de alto rendimiento, que forma a profesionales de España, Europa y Latinoamérica mediante procedimientos de simulación clínica y preparación en técnicas quirúrgicas complejas con tecnología del más alto nivel. El objetivo es adquirir habilidades antes de actuar sobre los pacientes, mejorando así la seguridad y la eficiencia.