Ayuntamiento aprueba en Pleno pedir a la Junta la creación de un fondo reembolsable de apoyo a la juventud

18/12/2017 - 18:23

La propuesta del PP de pedir a la Junta un nuevo estudio sobre la segunda fase de viviendas del Matadero es rechazada

CÁDIZ, 18 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha acordado este lunes instar al instar a la Junta de Andalucía a que dote en los presupuestos de 2018 el programa aprobado en el Presupuesto andaluz para la creación de un fondo reembolsable de apoyo a la juventud, para la realización de proyectos formativos, de inserción laboral o de emprendimiento.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, esta propuesta, aprobada por unanimidad, ha sido presentada por el Grupo Popular, y al respecto, el edil socialista Juan Cantero ha argumentado que la Junta de Andalucía se encuentra "infrafinanciada por el Gobierno de Mariano Rajoy" y, por tanto, "la Junta tiene que priorizar y esta medida se hará cuando se pueda".

Por su parte, el edil de Economía, David Navarro (PCSSP), ha explicado el voto favorable del equipo de gobierno --formado por PCSSP y Ganar Cádiz-- "porque el 47 por ciento de los jóvenes andaluces está en paro y esta iniciativa debe tener su plasmación en unos Presupuestos realizados por el PSOE con la complicidad y la connivencia de Ciudadanos y que han sido un auténtico fracaso", recordando "que dejaron en un cajón la incorporación de 21 millones de euros en los presupuestos andaluces para un Plan Extraordinario de Contratación para la Bahía de Cádiz".

El PP también ha presentado una moción relativa a que el Ayuntamiento cumpla el acuerdo plenario del pasado mes de julio y firme el convenio de colaboración con la Asociación de Familiares y Enfermos Duales de Cádiz (Afedu) para incluir talleres informativos sobre las enfermedades mentales y la patología dual en los centros escolares, e inste a la Junta de Andalucía a crear unidades de atención a dichas enfermedades. Esta propuesta ha recibido el apoyo de todos los grupos políticos.

De igual modo, también se han aprobado mociones presentadas por el PSOE. Así, la propuesta socialista en relación a que se adopten medidas básicas para garantizar a accesibilidad universal y no discriminación ha sido aprobada por unanimidad.

En este aspecto, Vila ha señalado algunas de las actuaciones que se han realizado y se están desarrollando en esta materia para hacer de Cádiz una "ciudad inclusiva y accesible a todos los ciudadanos y ciudadanas".

Por su parte, la edil socialista María José Rodríguez ha reclamado al Gobierno local que, más allá de actuaciones concretas de accesibilidad y peatonalización, mantenga un compromiso con la accesibilidad universal y "se posicione a defender el derecho social de las personas que viven encerradas en sus casas".

El debate ha continuado con la iniciativa del grupo socialista relativa a que el Ayuntamiento acuerde la continuidad de los programas de la Fundación Márgenes y Vínculos, que ha salido adelante por unanimidad.

Desde el PSOE, el edil José Pacheco, ha defendido que "hay programas que no encajan en el modelo de subvenciones como los plurianuales, de ahí que se deba buscar otra fórmula para poder apostar por este tipo de programas".

Ante ello, la concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández (PCSSP), ha señalado que "se ha fiscalizado escrupulosamente esta subvención" puesto que es "un deuda heredada del PP que no ha sabido justificar"; mientras que para la concejala popular Mercedes Colombo ha señalado que "no pueden ir a concurrencia competitiva porque el tipo de programa que hace Márgenes y Vínculos no tiene competencia en la ciudad porque no hay otro colectivo que haga lo mismo, de ahí que se puedan hacer convenios".

Por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) se ha presentado dos propuestas que han sido aprobadas por unanimidad. La primera de ellas ha consistido en la petición de modificar el sistema de justificación de la ayuda económica familiar para las beneficiarias del programa de Asuntos Sociales que sean víctimas de violencia de género.

La concejala de Cs María Fernández Trujillo ha señalado que "existe una preocupación porque se refleje sus datos personales en las facturas que deben presentar para recibir las ayudas por que lo que propone que se justifique las facturas a través de un código numérico".

La otra petición de la formación naranja ha sido relativa a solicitar al Ayuntamiento que acuerde revisar, reponer o instalar, en su caso y a la mayor brevedad posible, botiquines y material sanitario adecuado en todos los centros deportivos municipales, en especial en el Complejo Deportivo Puerto Elcano.

Por su parte, el concejal de Deportes, Adrián Martínez de Pinillos (PCSSP), ha pedido "responsabilidad" a los grupos políticos puesto que "hay informes técnicos en los que se confirma que se cumple con la legislación vigente en materia de seguridad, accesibilidad y demanda específica en la obligatoriedad de disponer de desfribiladores registrados en la Consejería competente y con el visto bueno de la autoridad sanitaria, contando en la actualidad con ocho espacios cardioprotegidos".

PROPUESTAS RECHAZADAS

En otro orden de cosas, el PP ha presentado una propuesta relativa a instar a la Consejería de Vivienda a que presente un nuevo estudio de detalle para la segunda fase de Matadero que incluya las 102 viviendas, en los términos recogidos en los convenios suscritos, ha decaído con los votos en contra, en el primer punto, del equipo de Gobierno, PSOE y Cs, y con los votos en contra también, en el segundo punto, del equipo de gobierno y del PSOE.

De su lado, el concejal de Urbanismo, Martín Vila (Ganar Cádiz), ha lamentado que el PP mezcle el estudio de detalle de Matadero, en el que se contemplan 90 viviendas, con la construcción de viviendas de la Junta que seguirán siendo 102.

La moción del PP relativa a que el Ayuntamiento cumpla con lo establecido en el convenio aprobado por el Pleno en abril de 2015, con la Orden de la Inmaculada Concepción del Monasterio de Santa María para la concesión de una subvención que ayude a las labores de rehabilitación de ese edificio ha decaído de forma automática tras aprobarse, con el apoyo del PSOE, la enmienda de sustitución presentada por el equipo de gobierno proponiendo que desde el Consistorio gaditano se siga prestando colaboración con la Orden, para facilitar que encuentren mecanismos de financiación que les permita realizar las labores de rehabilitación del convento.

Ante ello, el edil popular Ignacio Romaní ha lamentado la "patada hacia delante" que supone la enmienda de sustitución, y ha insistido en que el cambio de equipo de gobierno "ha retrasado y paralizado la rehabilitación de este edificio".