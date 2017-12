Tribunales.- Un exasesor del PSOE en el Ayuntamiento afirma que encargó 18 viajes por 11.000 euros que no pagó

18/12/2017 - 18:23

El exasesor del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería y antiguo cargo "sectorial" del partido Juan Antonio Bisbal ha reconocido este lunes ante el tribunal que enjuicia el conocido caso 'Facturas' por un presunto saqueo del Patronato Provincial de Turismo de Almería bajo mandato de PSOE que él habría encargado 18 viajes para él o sus allegados, que supusieron un coste estimado de 11.000 euros, que no llegó a abonar en su momento.

ALMERÍA, 18 (EUROPA PRESS)

"Yo si veo que no me piden el dinero, pues me callo", ha manifestado Bisbal a preguntas de la Fiscalía en la quinta sesión de la vista oral, donde ha señalado que desconocía quién abonaba por entonces el importe de las facturas para los viajes que, según ha apuntado, él mismo o su entorno más próximo contrató a partir de septiembre de 2009 a través de la agencia Leitour Viajes.

En este sentido, el acusado para el que la Fiscalía pide cuatro años y medio de prisión por un presunto delito de malversación de caudales públicos, ha asegurado que le "extrañó" que no le "pidieran el dinero al paso del tiempo". "Reconozco que no recibía las facturas de esos viajes", ha añadido Bisbal, quien a su parecer ha "pecado de no llamar a la agencia de viajes" al ver que no se le requerían los abonos cuyo importe, previamente al arranque del juicio, ha consignado a requerimiento del Ministerio Público.

Así, ha explicado que fue él mismo y no la exsecretaria del Patronato de Turismo Teresa González quien encargó los billetes para un viaje a Londres, a donde acudió con su mujer y su hija y cuyo coste ascendió a 3.071 euros, pese a que "coincidiera" con ella. "Nos encontramos en el avión, pero no íbamos juntos", ha contestado el acusado.

En los mismos términos, ha atribuido a una "casualidad" que se topara con la exsecretaria en las mismas fechas en un balneario de Archena (Murcia), donde gastó con su esposa 1.445 euros a pesar de que el fiscal le ha referido que había tres habitaciones a su nombre. "Yo encargué la habituación de mi señora y la mía, no sé por qué había otra habitación a mi nombre", ha explicado.

Bisbal ha mantenido a preguntas de la Fiscalía que en todo momento él se encargó de concertar todos los viajes con la agencia, salvo alguna excepción como un alojamiento en Elche (Alicante) donde ha asegurado que no ha estado "nunca"; si bien no ha sabido explicar el motivo por el que algunos de ellos estaban ligados al Patronato de Turismo como referencia para su contratación, ya que él no mantenía vínculos con la Diputación de Almería a excepción de sus visitas periódicas para llevar documentación del partido a los ediles que allí ejercían sus cargos.

3.400 EUROS EN LLAMADAS

El acusado ha indicado que durante el tiempo que trabajó en el Ayuntamiento, le fue entregado "en el Grupo" Municipal un teléfono con una línea de telefonía activa, pero que "no sabía" que esta era pagada por el Patronato aunque usaba extensiones de números cortos para contactar directamente con la exsecretaria a fin de "preguntar si estaba el gerente".

Bisbal ha dicho no recordar quién le entregó el teléfono, que usó durante dos años y medio aproximadamente y que conllevó un coste en facturas por llamadas y servicios telefónicos de 3.400 euros; cantidad no consignada hasta el momento pero que, a preguntas de la acusación particular que ejerce la Diputación y de su defensa --la única a la que ha querido contestar--, se ha mostrado dispuesto a abonar.

Durante la sesión también ha declarado la administradora de la agencia Viajes Viconos María Martínez, acusada de haber falseado seis facturas de viaje y alojamiento por un importe de unos 7.000 euros, quien ha respondido que todas las facturas que ha emitido "se corresponden con la realidad" aunque en el Patronato le "pedían" que "cambiara" algunos conceptos antes de acceder a su cobro.

Martínez ha indicado que, si bien no fue ella quien realizó todos los cambios que se pedían desde el Patronato, sí se habría encargado, al menos, de modificar el concepto de una factura a petición de Teresa González para cubrir un supuesto vuelo del gerente del Patronato con una factura de alojamiento de una pareja en un hotel de Granada.

"Él fue el que me dijo que modificara el concepto de las facturas. Yo siempre entendía que el señor Iglesias estaba al tanto de todo esto", ha dicho acusada en relación al gerente antes de que los cambios de conceptos en las facturas le supusieron problemas para el cobro hasta el punto de tener que ir a "rogarle" al nuevo equipo de gobierno el pago de las mismas.

La administradora de la agencia, a la que piden cuatro años y nueve meses de prisión acusada de malversación y fraude en cooperación necesaria y de un delito continuado de falsedad, ha apuntado que desde el Patronato se le habría encargado la emisión de facturas para poder abonarle determinados gastos de viajes que pudieran no depender de la entidad turística.