PP califica de "bajísimo" el grado de ejecución de los presupuestos de 2017 para la provincia

18/12/2017 - 18:41

El secretario general del PP de Cádiz y parlamentario andaluz, Antonio Saldaña, ha hecho este lunes un balance de la ejecución del presupuesto de la Junta de Andalucía de 2017 que ha calificado como "bajísimo" y en los que ha advertido de que "se pierden más de 3.000 millones de euros en inversión, estando en nuestra provincia en torno a los 500 millones".

CÁDIZ, 18 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la formación popular en una nota, para Saldaña este grado de ejecución demuestra que "estamos ante un régimen cansado, un gobierno del PSOE sin ilusión, sin impulso y con unos socios de gobierno, Ciudadanos (Cs), que están manteniendo de manera artificial un régimen agotado que está dando sus últimos coletazos", evidenciando que "mientras más tiempo pasa, menos apoyo social tiene el PSOE y más agotado está en sus políticas".

El parlamentario andaluz ha indicado que "el grado de ejecución en inversión a día de hoy es del 21,09 por ciento en toda Andalucía", poniendo como ejemplo "la baja aportación a las infraestructuras sanitarias, sólo un 17,3 por ciento --18 millones de euros en toda la comunidad--, algo que afecta a nuestra provincia al con el incumplimiento en la apertura de los hospitales de La Línea y Vejer, además de los históricos del hospital de Cádiz, el materno infantil de Algeciras, el módulo quirúrgico en Jerez y el mapa de los centros de salud en toda la provincia".

Asimismo, Saldaña ha apuntado que "en relación a las transferencias de la Junta a los ayuntamientos por el Plan de Cooperación Municipal, sólo se ha ejecutado el 38,11 por ciento de dichas transferencias, ni siquiera la mitad de los 600 millones de euros presupuestados".

El dirigente popular también ha incidido en el "bajo grado" de ejecución de la partida destinada a la formación para el empleo, "que tiene especial incidencia en la provincia gaditana, de apenas un 9,47 por ciento, con planes de empleo y talleres de empleo que llevan años paralizados, entre ellos un plan de empleo industrial dotado con 11,3 millones anunciado por el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y que ahora niegan".

En cuanto a la Agricultura, "tan importante en esta provincia", apenas se alcanza el 33,17 por ciento del presupuesto ejecutado, "con 20,8 millones de euros para el campo de la provincia y que no llega tal y como denuncia la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), que advierte de que aún no se han tramitado las ayudas de 2016", ha reseñado el popular.

Respecto a las obras finalistas del canon de mejora, el parlamentario andaluz ha informado de que "apenas se han ejecutado diez millones de euros de los 124 millones recaudados en toda Andalucía, es decir, un 8,09 por ciento".

Para los programas I+D+i y los programas de fomento empresarial, Saldaña ha calificado ambos grados de ejecución como "muy bajos", siendo del 17,79 por ciento y del 35,25 por ciento respectivamente, incluyendo este segundo subvenciones a la internalización de las empresas, incentivos y apoyo a los autónomos y a las cooperativas.

De igual modo ha criticado la actuación de Cs, "que pretenden defender a los autónomos, y apropiarse de una ley que ha hecho el Gobierno de España de apoyo a este sector, y permite que la Junta sólo ejecute un 1,23 por ciento del presupuesto destinado a estas ayudas", por lo que pregunta a la formación naranja "por qué no obliga a sus socios de gobierno a que ejecute ese presupuesto".

Sobre Turismo, "una de las partidas importantes de dinamización de la economía en nuestra provincia, apenas llegamos en toda Andalucía al 48,04 por ciento, con un proyecto como la Ciudad Amable de Zonas Turísticas con una partida de 4,3 millones de euros y otro de rutas cicloturísticas por 6,3 millones de euros de las que nada se sabe".

Saldaña también ha censurado que en el programa de rehabilitación de viviendas, "tan determinante en muchas barriadas de la provincia, sólo se haya ejecutado un 26,61 por ciento", recordando la "presión hacia el Gobierno de España para que participara en el convenio de la obra de la Verbena de Arcos y, tras poner 1,6 millones de euros, todavía no se sabe qué es lo que va a hacer y cuando lo va a hacer la Junta".

Igualmente, ha lamentado que "en las partidas sociales se hayan dejado de ejecutar más del 80 por ciento del presupuesto en la lucha contra la violencia de género, en materia de inclusión social o en la financiación de atención temprana que, en su caso, no ha alcanzado ni el 50 por ciento".

PROYECTOS CON NOMBRE Y APELLIDOS

El dirigente popular ha recordado "la rueda de prensa que dio Jiménez Barrios hace un año y donde anunció una inversión de 1.062 millones de euros para la provincia con la puesta en marcha del Tranvía de la Bahía de Cádiz para 2017 y, a día de hoy, no está en funcionamiento y no se están vendiendo billetes, como dijeron, y tiene que venir el Gobierno de España, a través de Renfe, para rescatar un proyecto que la Junta no es capaz de poner en marcha".

Saldaña también ha hecho alusión a las palabras de Jiménez Barrios "cuando anunció para 2017 el Centro de Innovación del Motor, el Centro Tecnológico de la Piel de Ubrique Creativa con un presupuesto de 1,1 millones de euros, así como cuando habló de la inversión de cuatro millones de euros en las comunicaciones de la Costa Noroeste que, a día de hoy, sólo pueden la A-481 que une El Puerto y Rota o la CA-2078 y que no sabemos dónde están".

De la misma manera, el parlamentario popular ha preguntado "para cuándo la unificación de las sedes judiciales de Algeciras, por las que anunció un presupuesto de 500.000 euros en 2017, además de no informar, aún, de su participación en el Comisionado de la Línea como zona de especial necesidad que propuso el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Antonio Sanz, o del proyecto de la duplicación de la carretera de El Higuerón".

Por último, Saldaña ha mencionado otros "incumplimientos históricos" de la Junta de Andalucía con la provincia y que, "tampoco estarán en los nuevos presupuestos tales como la Ronda Sur de Jerez, la A-384 que vertebra la Sierra, las ciudades de la Justicia de Cádiz y Jerez, la residencia de Mayores de la Granja o el museo arqueológico subacuático".

Con todo ello, Saldaña entiende que "con todo ello, lo único que se puede hacer es ponerle carbón a Jiménez Barrios porque no ha traído a la provincia las inversiones que anunció y, por tanto, no ha cumplido lo que prometió a los gaditanos".