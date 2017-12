Madrid. ganemos lamenta el "gravísimo error" de cesar a mato y aprobar el pef y ve "involución" en algunos sectores de ahora madrid

Los concejales madrileños adscritos a la plataforma Ganemos criticaron este lunes el "gravísimo error político" de cesar al exdelegado de Economía y Hacienda Carlos Sánchez Mato y aprobar el Plan Económico exigido por el Ministerio, y dijeron percibir cierta "involución" en la forma en que algunos de sus compañeros conciben Ahora Madrid.

Los ediles Pablo Carmona, Rommy Arce y Montserrat Galcerán, que esta mañana abandonaron el Pleno municipal, al igual que sus compañeros de IU Mauricio Valiente, Yolanda Rodríguez y el propio Sánchez Mato, para no votar el PEF, y el portavoz de la plataforma José Enrique García Blanco convocaron una rueda de prensa por la tarde para concretar su denuncia de la situación, después de que esta mañana llamaran en un comunicado a suspender el Pleno para no aprobar el PEF.

Carmona cuantificó en más de 520 millones los "recortes estructurales" que supone aceptar el PEF para el presupuesto de 2018, incluyendo un descenso de 264 a 116 millones en las inversiones reales y de 20 millones en gastos de personal, que impedirá consolidar los contratos de empleados municipales precarios.

Galcerán denunció que el cálculo de la regla de gasto está "muy poco definido" y ello permite al Gobierno su aplicación "arbitraria" y con el objetivo político de impedir que Ahora Madrid pueda presentarse a las elecciones de 2019 como un gobierno de éxito. Finalmente, Arce, quien calificó de "gravísimo error político" el cese de Sánchez Mato y le dio todo su apoyo, señaló que había alternativas a aprobar el PEF, como seguir adelante con los recursos judiciales y acompasar la estrategia a la de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, donde se aprobó una proposición para modificar el cálculo de la regla de gasto.

García Blanco introdujo una cuestión más general al reivindicar que Ganemos es "parte esencial" de Ahora Madrid, y que tiene unas "líneas rojas" de compromiso con el proyecto colectivo, y dio la razón a la alcaldesa, Manuela Carmena, en que se trata de una candidatura popular en la que no han de influir los partidos, pero por eso mismo ha de seguir respetando a las corrientes ciudadanas internas.

A preguntas de los periodistas, Arce aclaró que "aquí no va a dimitir nadie", pero que Ganemos seguirá dando "la pelea desde dentro y también desde fuera" de Ahora Madrid, "de la mano de los movimientos sociales". Galcerán coincidió en que no hay "ninguna razón" para que nadie se marche, pues sería una traición al proyecto colectivo, y no precisó si estos concejales aprobarán los presupuestos de 2018, porque "habrá que ver cómo son".

Preguntados por qué la reciente reivindicación de mayor democracia interna en Ahora Madrid, García Blanco dijo que "no es algo nuevo, sino parte consustancial de Ganemos", pero Carmona reconoció que se debe a que "se puede apreciar una cierta involución en la visión que algunos compañeros han tenido de lo que es Ahora Madrid".

