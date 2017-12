PSOE insta a PP de Málaga a explicar "el ataque" a los 43.800 funcionarios afectados por recurso a las 35 horas

18/12/2017 - 19:30

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha exigido este lunes al PP de Málaga "que explique el ataque a los 43.800 empleados públicos de la provincia afectados por el recurso a la jornada de 35 horas".

MÁLAGA, 18 (EUROPA PRESS)

"El PP ha vuelto a mostrar su desprecio hacia Andalucía con la presentación del recurso de la jornada laboral de 35 horas para los empleados públicos y el PP de Málaga tiene que dar la cara y decir por qué no ha movido un dedo para que haya nuevas contrataciones en servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad", ha dicho.

Además, ha indicado que el presidente del PP malagueño, Elías Bendodo, "tiene que explicar muy bien por qué se opone a que crear más puestos de trabajo, facilitar la conciliación familiar de los empleados públicos, restableces derechos laborales y mejorar la calidad de los servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad".

Así, Ruiz Espejo ha subrayado que "ningún partido puede presentar una hoja de servicios en la defensa de los intereses de nuestra tierra como el PSOE"; mientras que "ningún partido ha sido tan lesivo en estos 40 años para los intereses de nuestra tierra como el PP, que ha reclamado sus 40 años de historia por lo que entendemos que reivindican los de la derecha de Alianza Popular, heredera directa del franquismo".

El PSOE de Málaga ha celebrado este lunes reunión de su Comisión Ejecutiva Provincial coincidiendo con el 40 aniversario del primer Congreso Regional del PSOE de Andalucía que se celebró en Torremolinos los días 16,17 y 18 de diciembre de 1977. "40 años después de aquel congreso fundacional, los socialistas andaluces seguimos trabajando por la igualdad y el progreso y transformando y defendiendo nuestra tierra", ha destacado el líder socialista.

Además, Ruiz Espejo ha recordado que el próximo 23 de diciembre se cumple el décimo aniversario de la llegada del AVE a Málaga. "Se cumplen diez años de progreso, diez años de la inauguración de una infraestructura que ha transformado nuestra ciudad y nuestra provincia. La llegada del AVE fue posible porque hubo un gobierno socialista que apostó por Málaga como ninguno otro lo ha hecho y lo conmemoramos poniendo en valor esta infraestructura", ha dicho.

Diez años después, ha considerado que la provincia necesita "un impulso similar al que permitió que el AVE llegara a Málaga para que otra infraestructura clave sea una realidad: la modernización de la línea Algeciras-Bobadilla". Este tren, ha incidido, "es clave para relanzar la actividad logística del puerto de Málaga y convertir a la localidad de Antequera en un gran centro logístico".

Finalmente, ha puesto en valor en valor las diferentes reuniones y encuentros que la dirección del PSOE de Málaga ha mantenido con los sindicatos UGT y CCOO para acordar una agenda común de trabajo para los próximos meses con la derogación de la reforma laboral y la mejora del sistema de pensiones "como prioridades".

En este sentido, ha insistido en que la reforma laboral del PP "ha ocasionado que dos de cada tres contratos eventuales que se firman en Málaga no duran más de un mes y sólo el 6,7 por ciento de los contratos que se firman en Málaga son indefinidos", además de que "casi la mitad de los contratos que se han firmado este año en Málaga son contratos por horas".

"La precariedad laboral, la temporalidad y la rotación laboral son las principales características de la recuperación económica en nuestra provincia", ha lamentado, por lo que ha asegurado que "desde el PSOE queremos revertir esa situación y buscar el incremento de las contrataciones indefinidas".

Ha lamentado, igualmente, que los pensionistas "están perdiendo poder adquisitivo y no hay estabilidad y suficiencia financiera en el sistema mientras se agota el fondo de reserva de las pensiones". "Vamos a trabajar para que los actuales pensionistas no sufran la devaluación de sus pensiones y para que no se pongan en riesgo las pensiones del futuro", ha añadido.

Para concluir, ha destacado igualmente los encuentros que se han mantenido con el grupo socialista de la Diputación, en el Ayuntamiento de Málaga y el grupo parlamentario del PSOE de Málaga "para coordinar estrategias y objetivos y aumentar la cercanía y proximidad con los malagueños", y ha subrayado la puesta en marcha por el PSOE de Málaga de la Oficina Parlamentaria al servicio de la Ciudadanía y la Militancia.