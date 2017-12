Cataluña. ciudadanos alerta de los efectos secundarios del 'icetaton': "puede provocar tripartidos"

18/12/2017 - 19:17

Ciudadanos alertó este lunes a los catalanes de los efectos secundarios del 'Icetaton', unos caramelos imaginarios que el candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, presentó hoy para ayudar a la recuperación de la economía y mejorar el estado de ánimo de los catalanes que votarán en estas elecciones.

Iceta recetó así el 'Icetaton Complex' y recomendó tomar "seis para el follón", refiriéndose al resto de candidaturas que concurren a estos comicios, y "una para la solución", aludiendo al proyecto del PSC.

Desde Ciudadanos contestaron a esta solución 'mágica' presentada este lunes por el líder del PSC y alertaron de que "puede provocar tripartitos". La formación de Albert Rivera dio su particular respuesta al 'Icetaton' dando a conocer los efectos secundarios de estos comprimidos imaginarios para solucionar la crisis catalana.

Ciudadanos difundió a través de las redes sociales las instrucciones del 'Icetaton Complex' y recomendó a los catalanes que las lean "detenidamente" si están pensando en votar al PSC el próximo jueves. La formación naranja no escatimó en ironía en la fotografía que compartió en Twitter en la que se podía leer que la composición de este medicamento inventado tiene "un 3% más de Unió" y en sus contraindicaciones indicaron que se debe "consumir solo en caso de querer indultos políticos".

Desde Ciudadanos se referían de esta manera a las incorporaciones a las listas del PSC de miembros de Unió, como Ramón Espadaler, así como la propuesta de indulto del socialista para los presos independentistas, que luego matizó y dijo que todavía era "prematura". "Si quiere aliviar eficazmente los síntomas del 'procés', tome Vitamina Cs", subrayó Ciudadanos en este prospecto.

Desde el PSC insisten en su estrategia de presentar a Iceta como el único capaz de sumar acuerdos con el resto de formaciones y de ser el garante de la reconciliación entre catalanes frente a los bloques que sólo buscan independencia o revancha. De hecho, en los últimos días, además de insistir en el lema 'Iceta presidente', el propio primer secretario del PSC afirma abiertamente que "ni el PP ni su media naranja (por Ciudadanos)" y que "la única alternativa a Puigdemont y Junqueras soy yo".

Por su parte, el propio Rivera se refirió en el acto central de Ciudadanos del pasado domingo a quienes están dudando entre votar a Ciudadanos o al PSC. "Esto no va a ir de cambio de cromos. Esto no va a ir de tapar la basura debajo de las alfombras. Y me dirijo a quienes dudan entre Ciudadanos y el PSC. Si votan al PSOE no saben adónde va a ir su voto. Si lo que quieren es un acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE, la única manera de que haya un acuerdo es votando a Ciudadanos. Nadie duda de que un voto a Ciudadanos va a parar el 'procés' y va a formar gobierno con los constitucionalistas".

Rivera afirmó que si votan a otros "se la juegan" y, en alusión al PSC, alertó de que "ya nos la han jugado muchas veces", "porque han hecho uno no, dos tripartitos con Esquerra".

