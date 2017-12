Borrell llama a la reconciliación ante el "odio" de los independentistas

18/12/2017 - 20:39

"Muchas familias no podrán tomarse el cava juntas en Navidad"

BADALONA (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El exministro socialista Josep Borrell ha llamado este lunes a la reconciliación de la sociedad catalana ante el "odio" y la división que, según él, han provocado los independentistas.

Lo ha dicho en un mitin en el Centre Cívic la Salut de Badalona en el que también ha participado el secretario general del PSOE, José Luís Ábalos; la 'número dos' de la candidatura del PSC, Eva Granados; el también candidato Raúl Moreno, y el líder del partido en Badalona, Álex Pastor.

Borrell ha alertado de que el proceso independentista ha generado una profunda división social que ha llegado a las familias y amigos: "Muchas familias no podrán tomarse el cava juntos esta Navidad porque si hablan del 'procés' se van a dar con la botella de cava en la cabeza".

Y ha destacado que "la división empieza a destilar algo más que desacuerdo y ya es casi rechazo, ya es casi odio, una incapacidad de soportar al otro".

Por ejemplo, ha explicado que ha visto carteles electorales del candidato socialista Miquel Iceta a los que se le ha pintado un bigote imitando a Hitler: "Estoy harto de que cuando alguien dice que no está de acuerdo con la independencia se le diga facha".

"Estamos subiendo demasiado el tono y la revolución de las sonrisas es más bien la revolución de los insultos" porque destila una intolerancia inaceptable que se basa en estigmatizar a los que no piensan igual, ha lamentado.

LLAMA A LA PARTICIPACIÓN MASIVA

Borrell ha llamado a la participación masiva: "Esta vez no puede fallar nadie porque tiene más fuerza el voto que el grito, tiene más fuerza ir a votar que ir a una manifestación".

Ha apuntado que si el independentismo ha tenido mayoría en los últimos años ha sido porque los no independentistas no se han movilizado en las elecciones y han optado por la abstención: "Ahora hemos despertado porque hemos visto que nos llevaban por un camino que no queremos".

Si volvieran a ganar los independentistas, ha advertido, "Catalunya estaría en una situación muy complicada, en primer lugar económicamente", con más fugas de empresas y repercusiones laborales dramáticas.

Ha defendido que alertar de las consecuencias económicas del independentismo no significa dar miedo, sino decir la verdad: "Solo digo que si te tiras por el balcón te matas, aunque decretes que no existe a ley de la gravedad. Estamos jugando con fuego".

La solución a esta situación "no es cambiar una actitud cerrada por otra", la de Cs, sino buscar una salida que permita superar la división y que solo puede garantizar el PSC, ha reivindicado.

LEGADO SOCIALISTA

Por su parte, Raúl Moreno ha reivindicado el legado social que el PSC ha dejado en Catalunya y que ha sido devaluado por el Govern soberanista: "No hay ni una política que hayan hecho que haya beneficiado a los ciudadanos, solo han intoxicado".

Álex Pastor ha definido a Borrell como "la croptonita contra el proceso" independentista, y le ha agradecido su implicación en la campaña del PSC, partido que ha señalado como el único que puede despertar a Catalunya de la pesadilla del independentismo, según ha señalado.