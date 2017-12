Zaplana reconoce que ignacio gonzález le informó de una grabación que hablaba de pagos en `b´ al pp

18/12/2017 - 20:27

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha declarado ante el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González le informó de la existencia de una grabación en la que un empresario reconocía pagos en 'B' al PP, con la que supuestamente se habría intentado chantajear al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Fuentes jurídicas presentes en la declaración aseguraron que Zaplana admitió lo que queda patente en los pinchazos telefónicos hechos por la Guardia Civil y autorizados por el juez. En esas grabaciones Ignacio González supuestamente le habla de la existencia de una grabación realizada por el exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel en la que se habla del cobro de comisiones por el PP.

Zaplana dijo no saber si el contenido de dicha grabación es cierto o no y ha asegurado que no tiene conocimiento de si esa información fue usada para chantajear a Rajoy. El expresidente valenciano comparecía este lunes ante el juez José de la Mata como testigo en la causa de los conocidos como `papeles de Bárcenas´ relativos a la presunta ´caja B´ del PP.

Durante los cuarenta minutos que ha durado su declaración ha tenido que responder sobre la presunta financiación ilegal en el Partido Popular, que ha negado en todo momento. Insistió en que desconoce los presuntos pagos en 'b' y destacó que dejó la política en el año 2008, fecha tras la cual no ha tenido ningún cargo dentro del PP.

Por su parte, el fundador del Grupo Intereconomía, Julio Ariza, ha negado rotundamente haber chantajeado a Rajoy con la grabación del empresario Rafael Palencia que llevó a cabo el exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel. Reconoció, no obstante, que fue éste último el que se la entregó, pero explicó que una vez analizado su contenido decidió no hacerla pública por falta de interés informativo.

ADJUDICACIONES

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González aseguró este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas controlaban todas las adjudicaciones de contratos públicos que se suscribían en la Comunidad de Madrid y certificó tener conocimiento de que existían grabaciones en las que se hablaba del cobro de comisiones que supuestamente habrían sido utilizadas para chantajear a Mariano Rajoy, aunque no confirmó ese extremo.

Fuentes jurídicas presentes en la declaración indicaron que González reconoció al magistrado que se dio cuenta de que Lapuerta, tesorero del PP, tenía "conocimiento preciso" de todas las adjudicaciones que se hacían en la Administración madrileña desde el momento en que llegó a la Vicepresidencia de la comunidad, en el año 2003.

Ese interés en las contrataciones públicas implicaría, según esta versión, que el extesorero y el entonces gerente del PP, Luis Bárcenas, pedía que se tratara bien a ciertas empresas que, supuestamente, habrían pagado comisiones a cambio de lograr esos contratos.

A la vista del interés y la voluntad de controlar las contrataciones de la Comunidad de Madrid de los responsables de las cuentas del Partido Popular, dijo González, dio "instrucciones" a sus subordinados para que no se dejaran influir a la hora de adjudicar contratos públicos.

Al igual que Ignacio González también estaban citados a declarar como testigos este lunes el ex presidente valenciano Eduardo Zaplana, el exdirector general del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, el empresario Javier López Madrid y el fundador del Grupo Intereconomía Julio Ariza para "verificar si han tenido lugar" las entregas anotadas en los denominados 'papeles de Bárcenas' del empresario Rafael Palencia.

El juez instructor de la causa de los `papeles de Bárcenas´ acordó esta diligencia, solicitada por la acusación popular que ejerce Izquierda Unida, tras reclamar a su compañero de la Audiencia Nacional e instructor del 'caso Lezo', Manuel García-Castellón, la "transcripción íntegra y grabación' de la conversación entre el expresidente del PP de Madrid Ignacio González y el exministro del PP Eduardo Zaplana sobre la existencia de un vídeo con el que presuntamente se habría chantajeado a Rajoy.

CHANTAJE A RAJOY

González ha asegurado tener conocimiento de la existencia de una grabación, aunque no ha desvelado quien le informó de ello. Lo que sí dijo es que esa grabación se remitió a la sede nacional del PP para ser analizada, sin poder especificar si acabó en manos de Rajoy.

La Unidad Central Operativa (UCO) fue la encargada de realizar los pinchazos telefónicos a González y Zaplana por orden judicial dentro de la investigación de la trama corrupta alrededor del Canal de Isabel II. En esas conversaciones ambos hablan de las supuestas comisiones al partido.

Más tarde el director general del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, le entregó una cinta al periodista Julio Ariza sobre irregularidades en la empresa de aguas, con la que supuestamente intentó chantajear al presidente del PP, Mariano Rajoy, para que encargara a Bárcenas pagar al director de Intereconomía para evitar su difusión.

Las grabaciones pertenecían a la investigación del `caso Lezo´ sobre el Canal de Isabel II, que dirige el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Las confesiones del presunto cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, y esta grabación provocaron que el juez De la Mata reabriera la causa de los `papeles de Bárcenas´ que investiga las anotaciones sobre la supuesta `caja B´ del PP.

Por otra parte, el empresario Rafael Palencia, expresidente de Degremond, fue llamado a declarar como investigado el pasado 14 de noviembre, pero se negó a responder a las pregunta relacionadas sobre el vídeo en el que presuntamente aparece reconociendo donaciones al Partido Popular. González se reunión con él a instancias de Bárcenas, según ha explicado en sede judicial.

El juez explicaba en el auto en el que le citó a declarar que su intención es verificar si han tenido lugar las entregas anotadas en los denominados `papeles de Bárcenas´ o `contabilidad B´ del Partido Popular aparentemente efectuada por 'Gre. (Rafael P)', `R. Palenc´, `Rafa Palencia´ y `Rafael Palencia´ en los ejercicios 1998, 2000, 2007 y 2008.

El expresidente madrileño figura como investigado en la causa sobre irregularidades en el Canal de Isabel II, de la que se le considera el cabecilla. Junto a él están imputados Ildefonso de Miguel y Javier López Madrid, consejero de la constructora OHL, que habría pagado presuntamente comisiones de 1,4 millones de euros por la adjudicación del proyecto de Cercanías entre los municipios madrileños de Navalcarnero y Móstoles en 2007.

El exgerente del Canal Idelfonso de Miguel reconoció ante el magistrado haber grabado su reunión con Bárcenas y Palencia, en la que éste último reconocía pagos al PP. Según su versión, se decidió a grabar el encuentro porque le pareció raro que el extesorero del PP le pidiese esa reunión, más aún teniendo en cuenta las tensiones internas que existían en el partido.

Lo que no ha confirmado es que entregara después esa cinta al fundador de Intereconomía Julio Ariza, del que se sospecha que pudo haber intentado chantajear a Rajoy y que también está citado a declarar este lunes en último lugar.

Según las grabaciones realizadas por la Guardia Civil, González dijo a Zaplana que Ariza intentó chantajear al presidente del PP y que éste dio orden a Bárcenas de le soltaran "pasta" para "taparlo todo". Por su parte, López Madrid ha negado los pagos al PP a cambio de adjudicaciones.

(SERVIMEDIA)

18-DIC-17

SGR/gja