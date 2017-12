Ábalos dice que Cs es la "derecha rebozada estéticamente" y que el voto útil es Iceta

18/12/2017 - 21:11

Eva Granados llama a cambiar de rumbo y recoser heridas de la mano del PSC

BADALONA (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE, José Luís Ábalos, ha dicho este lunes que Cs es la "derecha rebozada estéticamente" que en ningún caso supone la solución a la situación política actual, y ha señalado que el voto útil para cambiar de rumbo es el del PSC y su candidato, Miquel Iceta.

Lo ha dicho en un mitin en el Centre Cívic la Salut de Badalona en el que también ha participado el exministro socialista Josep Borrell; la 'número dos' de la candidatura del PSC, Eva Granados, y el también candidato Raúl Moreno.

Ábalos ha destacado que en las elecciones del 21 de diciembre los catalanes pueden elegir entre tres opciones: "seguir empantanados" con el independentismo, la derecha que suponen Cs y PP, o bien la solución que encarna Iceta.

"Cs es una opción pero no es la solución porque ningún actor que se ha recreado en el conflicto y lo ha atizado para sacar rédito político puede ser parte de la solución", ha añadido.

También ha señalado que Cs "ha dicho que no se va a sentar con golpistas" y que eso también demuestra que no puede solucionar la situación, teniendo en cuenta que no se puede ignorar a quienes representan a una gran parte de la sociedad catalana.

"No se puede negar la existencia de esa parte de la sociedad y el único que puede hacer de interlocutor con unos y otros para crear una Catalunya de todos es Miquel Iceta", ha reivindicado.

Por ello, ha pedido concentrar el voto de izquierdas en los socialistas, cuya "especialidad es la interacción, la cohesión social y la convivencia", como han demostrado a lo largo de sus 140 años de historia.

"El nacionalismo nunca ha sido de izquierdas. Qué se quiere, ¿una Catalunya para que gobierne la misma derecha corrupta que gobierna en España?", se ha preguntado.

El nacionalismo, ha añadido, solo separa y divide utilizando el concepto 'derecho a decidir' para intentar crear un estado independiente, y es algo que hay que combatir desde la democracia y la ley.

Ábalos ha reivindicado una España que reconozca las singularidades territoriales, así como las necesidades de cada comunidad, y ha deplorado que desde el independentismo se hable a veces de que el Estado es franquista.

Esta calificación supone para Ábalos una frivolización inadmisible: "Es absolutamente ofensivo para nuestros padres y compañeros mayores decir que hay vestigios de franquismo en la actitud de las fuerzas democráticas, es una vergüenza".

Los independentistas "no se sacrifican nada y a la mínima se van fuera del territorio mientras abocan a la gente a quedarse sin empleo ni protección, a quedarse aislados y romper sus lazos familiares", ha apuntado.

Y se ha referido al presidente cesado y candidato de JuntsxCat, Carles Puigdemont: "Está en Bruselas con ventaja, pues nuestros exiliados tenían que irse más lejos, y sigue haciendo política desde allí, a eso se le llama arriesgar y asumir las consecuencias", ha ironizado.

"Y encima va de víctima. ¿A caso no es víctima la población que ha sufrido el retroceso?", se ha preguntado, y ha llamado a acabar con la etapa independentista y a votar masivamente al PSC.

PARTICIPACIÓN MASIVA

Eva Granados también ha llamado a llenar las urnas de papeletas socialistas: "La papeleta del puño y la rosa es la que asegura políticas de izquierdas, acabar con la independencia y mejorar el autogobierno de Catalunya".

Ha llamado a cambiar de rumbo y coser las heridas que ha provocado el independentismo: "Han inoculado odio. No me gusta ver tantas banderas en los balcones, que significan que nos dividen por identidades. Nuestra patria son las personas".

Granados se ha comprometido a priorizar la agenda social y ha destacado que el PSC es la única opción que representa a los catalanes no independentistas que son de izquierdas.