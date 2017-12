Vigilantes y auxiliares de control de pasajeros de Barajas convocan paros del 21 de diciembre al 8 de enero

18/12/2017 - 21:09

Trabajadores de la empresa Proseguir del servicio en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, trabajadores vigilantes de seguridad y auxiliares de los controles de pasajeros, han convocado varias horas de paros entre el 21 de diciembre y el 8 de enero de 2018.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Las horas de huelga de estos trabajadores serán de 05.30 a 06.30 horas, de 10.30 a 11.30 horas, de 14 a 15 horas y de 19 a 20 horas, han informado los empleados en un comunicado.

El objetivo de los paros es reivindicar un mejoramiento de las condiciones de trabajo "que les alejen de la precarización y les acerquen a unas condiciones laborales mínimamente dignas".

"Velamos por la seguridad de los pasajeros, pero nadie vela por nuestros derechos, con una alerta 4 cada vez tenemos más responsabilidad y menos calidad en el trabajo, con innumerables auditorías, presión de los mandos y menos salario con el que no llegamos a fin de mes. Con elevado déficit en la formación lo que provoca sanciones o despidos de los trabajadores. Se evalúa por Aena nuestra amabilidad pero no la seguridad que prestamos", señalan.

Los convocantes de la huelga han pedido una racionalización de los horarios, sobre todo los que se inician a las 04 horas, "ya que alteran muy negativamente su ciclo de sueño, afectando a la capacidad de atención en el escáner". "No se respetan los descansos en el escáner como exige el Plan Nacional de Seguridad, poniendo en riesgo la seguridad de TODOS, incluidos los pasajeros", critican.

También denuncian que no se les facilita la mínima conciliación familiar y los descansos previstos se ven afectados en función del volumen de pasajeros, "hasta el punto de no poder ir al baño cuando lo necesitan o no poder comer bocadillo".