Cataluña. rajoy ve "fundamental" que el nuevo govern "sea capaz de entenderse" con el gobierno central

18/12/2017 - 21:09

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, alertó este lunes en Barcelona de que en las elecciones del 21 de diciembre "se juega la vida de la gente" y avisó de que es "fundamental" que el nuevo Govern "sea capaz de entenderse" con el Ejecutivo central.

Antes de reunirse con representantes de la Federación de Casas Regionales, aseguró que "si esto se resuelve bien, si las cosas se hacen con sentido común y si somos capaces desde Cataluña de decir que aquí se acabaron las bromas" el año que viene la economía española podrá crecer por encima del 3%.

"Esto tiene arreglo. Si logramos recuperar el sentido común y las certidumbres, tendremos un futuro positivo para Cataluña", aseguró el líder del PP, para a renglón seguido subrayar que es "fundamental" que el nuevo Govern "sea capaz de entenderse" con el Gobierno de España. "¡Es que es fundamental!", insistió.

Rajoy criticó la ausencia del presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la Conferencia de Presidentes de este año, alegando que "no hay ninguna razón política ni ninguna ensoñación que pueda servir como disculpa para no asistir a una reunión donde se tratan las cosas que importan de verdad a la gente".

En este sentido, criticó que el cesado Govern solo jugase con el planteamiento de "referéndum sí o referéndum sí", ya que "no hay ningún presidente del Gobierno esté dispuesto a que unos señores saltándose la ley pretendan liquidar la unidad nacional". "Eso no existe ni va a existir nunca", sentenció.

Defendió que lo más importante para rebajar las tensiones e ir a una situación de normalidad en Cataluña es "respetar los derechos de todos, piensen como piensen, y no presionar a los demás ni obligarles a hacerles lo que no quieren hacer y sobre todo no imponer la uniformidad".

"¡Cataluña es plural, igual que España es plural!", exclamó Rajoy, antes de hablar detenidamente del "daño" que el 'procés' ha causado a la economía. En cualquier caso, aseguró que "se le puede dar la vuelta" si se conforma un Gobierno constitucionalista.

En este punto, Rajoy aseguró que votar al candidato del PP, Xavier García Albiol, sirve para defender la unidad nacional, la soberanía, el derecho de todos a decidir lo que quieren que sea su propio país, la igualdad de los españoles, la cohesión territorial y la solidaridad.

"Para eso pido el voto, para que la gente pueda progresar", señaló, para a continuación prometer que el PP "seguirá estando en su sitio" y defendiendo "siempre" los postulados en los que cree. "Hablar es muy fácil, decidir no lo es tanto", remachó el presidente.

