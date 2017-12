Vallet (CUP) cree que la "etapa del diálogo y el simbolismo se tiene que acabar"

18/12/2017 - 21:53

Aragonés: las propuestas de trilingüismo pretenden "perpetuar un dominio lingüístico"

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

La exdiputada de la CUP en el Parlament Isabel Vallet ha asegurado este lunes que ve imprescindible que "la etapa del diálogo y el simbolismo se tiene que acabar", y ha pedido dejar atrás ideas como el presidencialismo al tomar las decisiones sobre la proclamación de una república.

Durante un mitin en el Auditori de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat --ciudad del candidato Vidal Aragonés--, ha abogado por defenestrar el 'procesismo', y ha rechazado una "verticalidad, secretismo y presidencialismo" en la toma de decisiones.

Ha reprochado que la decisión sobre si materializaba una república catalana tras el referéndum del 1-O estuviera "en el despacho de una persona, de un dirigente de un partido".

Vallet ha subrayado que el Estado no quiere hablar de negociación y diálogo --solo está dispuesto a "chafar a los catalanes como pueblo", ha dicho--, por lo que ha pedido olvidar la estrategia de la acumulación de fuerzas para negociar, y ha remarcado que el derecho de autodeterminación no es negociable.

Ha pedido el voto para la CUP porque su proyecto sobre la mesa es la unidad popular para construir república, y ha abogado por acabar con 'mantras' como --según ella-- el paso de la ley a la ley, la neutralidad de las instituciones europeas y la voluntad de confusión entre respuesta civil no violenta y desobedecer.

Vallet ha advertido de que los catalanes se defenderán de forma pacífica si vienen a agredirlo --"no aguantaremos tampoco la otra mejilla cuando vienen a humillarnos"--, ha dicho que sin soberanía no hay independencia, y ha pedido no olvidarse del objetivo de los Països Catalans.

CATECP QUIERE REFORZAR EL "COSCUBIELISMO"

El número 3 por Barcelona, Vidal Aragonés, ha alertado en un mitin de que nadie intente separar por motivo de idioma y origen --"la nacionalidad es allí donde luchas"-- y ha defendido la escuela catalana y la inmersión lingüística.

Ha asegurado que cuando hay partidos que hablan de bilingüismo o trilingüismo, como Cs, quieren "perpetuar un dominio lingüístico" y no el conocimiento de tres lenguas.

Aragonés, que forma parte en el consistorio de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà (CEC-CPC) --donde también está Podem--, ha dicho a sus compañeros de candidatura que CatECP pretende "reforzar el coscubielismo y el lerrouxismo de una forma progre".

El concejal de CEC-CPC Àngel Camacho ha explicado que con Podem han compartido luchas y candidatura municipalista, pero ha lamentado que hayan optado por CatECP, la equidistancia y una reforma de la Constitución: "Ni 155 ni sofá ni 155 ni palomitas. República, república y república".