Transportes no tiene estimación de lo que costará la M-45 porque "no se puede sumar peras con manzanas"

19/12/2017 - 13:43

El viceconsejero de Transportes, Viviendas e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jesús Valverde Bocanegra, ha asegurado este martes que no tienen datos ni estimación sobre el coste pagado ni el coste total que supondrá la M-45 porque "no se puede sumar peras con manzanas".

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

En la comisión de la Asamblea de Madrid sobre el estudio de auditoría del endeudamiento y la gestión pública de Comunidad, Valverde ha aseverado, antes la petición de datos por partes de los portavoces de los grupos de la oposición, de que "no existe ni ocultación ni miedo" sobre los pagos a las concesionarias.

El viceconsejero ha explicado que no hay deuda con esas empresas porque se trata de "hay compromisos de pagos que se establecieron, por lo tanto a no estar consolidarla no puede hablarse de endeudamiento; no existe".

"¿Cuánto falta por pagar? Lamento no poder concretarlo. Pero esto ocurre en la Administración en todos los capítulos y partidas. Dependerá del número de vehículos, sentencias que adquieran firmeza y del reequilibrio; por lo que no se puede ajustar las cuentas al céntimo", ha expuesto.

Valverde Bocanegra ha señalado, no obstante, que pueden hacerse estimaciones, aunque tampoco ha aportado una cantidad. "No se pueden sumar peras y manzanas. Hay pendiente el reequilibrio, las sentencias que quedan pendientes de adquirir firmeza, la aplicación del IPC, etc", ha insistido.

El compareciente ha defendido la construcción de esta infraestructura con la modalidad de 'peaje en sombra', asegurando que era una posibilidad habida cuenta de que cuando se empezó a construir, a finales de siglo, la Unión Europea no dejaba a España endeudarse.

Además, ha recordado que entonces la M-40 ya estaba colapsada, había un "grave problema de movilidad" y fue "todo un éxito" habida cuenta de que los vehículos que utilizaron la vía fueron superiores a las estimaciones realizadas.

"Si no se hubiese construido la carretera, hubiese afectado a la vida de los vecinos de esta zona", ha dicho el viceconsejero, puesto que en aquel momento había varios proyectos de construcción de viviendas en la zona. De hecho, ha puesto como ejemplo la A-1, que se en este momento también está en una "situación de colapso" y Fomento "está trabajando con la Comunidad en una vía alternativa".

Valverde Bocanegra ha reconocido que se alteró el modelo de concesión, por lo que la Administración tuvo que asumir un "cuantioso pago" con el que la Comunidad no contaba. "Estamos obligado a asumir el compromiso, incluso aumentando las cantidades. El Gobierno está haciendo lo que debe hacer, cumplir las sentencias judiciales", ha dicho.

El viceconsejero de Transportes ha confirmado lo ya anunciado por la consejera, Rosalía Gonzalo, de que los técnicos están trabajando en un "reequilibrio de contrato" con las concesionarias de los tres tramos de la M-45, una renegociación de las condiciones para que la Comunidad asuma menos pago.

"La Administración debe hacer uso de esta herramienta en el caso de desajuste entre las partes debe hacerse un ajuste. Ese equilibrio o equivalencia debe mantenerse durante el tiempo que dure su ejecución. Se trata de una técnica que permite devolver a las partes cuando exista un desequilibrio de riesgos. Una honesta equivalencia entre lo concedido y lo exigido para ambas partes", ha explicado.

No obstante, el compareciente ha señalado que se trata de una "cuestión compleja" que previsiblemente "terminará en los tribunales". "Los técnicos ya están realizando los estudios previos cuyo objeto es valorar la situación de reequilibrio económico y financiero" del canon que el Gobierno regional realiza anualmente a las concesionarias de la carretera. "Los técnicos van a hacer el mejor espeque posible para defender los intereses de los madrileños", ha concluido.

El portavoz del PSOE en la comisión, Daniel Viondi, han acusado a la consejera de Transportes de hacer "un ejercicio de cobardía policía" ya que era la citada hoy en la comisión y ha delegado la comparecencia al viceconsejero, al que han reprochado la ausencia de datos.

También lo ha hecho el portavoz de Podemos, Alberto Oliver, que ha señalado a la prensa que hasta noviembre de 2016 la Comunidad ha pagado 426 millones de euros por el primer tramo, 477 por el segundo y 204 por el tercero, según respuesta regional a peticiones de información formuladas. El canon termina entre 2029 y 2032.