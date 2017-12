La desaladora de Fonsalía dará servicio a unos 70.000 vecinos del sur de Tenerife

19/12/2017 - 14:05

El Gobierno de Canarias ha entregado hoy martes al Cabildo de Tenerife la Estación desaladora de Aguas de Mar (EDAM) de Fonsalía, que dará servicio a unos 70.000 habitantes de la zona costera de los municipios de Guía de Isora y Santiago del Teide y liberará nuevos recursos hídricos para la agricultura de la zona El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que ha presidido el acto de entrega, valoró esta infraestructura como "un paso importante para mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales y atender a las demandas sociales y las necesidades de la población y de sus productores".

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 (EUROPA PRESS)

Fernando Clavijo destacó que hoy se cumple "con un compromiso asumido por el Gobierno y se responde así a una a las necesidades del sector primario de la comarca del sur de Tenerife".

Al acto asistieron también el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero; el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso; el subdelegado del Gobierno, Guillermo Díaz Guerra, y el alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín.

El consejero Narvay Quintero calificó la desaladora como "una infraestructura de futuro, ya que es necesario garantizar el abasto de agua y complementarlo con agua de excelente calidad para el sector primario".

Recalcó que hay que pensar en grandes infraestructuras pero también en otras más pequeñas de ámbito local, señalando que también los cabildos están implicados en este proyecto, planificando y priorizando obras y ejecutando redes de transporte para garantizar un eficiente uso de estos recursos.

Por su parte, el presidente del Cabildo se dirigió especialmente al sector agrario, uno de los principales afectados por la situación de sequía, y expresó su satisfacción porque esta desaladora "es ya una realidad que permite encarar los próximos años con mayor optimismo".

El presidente subrayó que en los próximos años nuevas actuaciones, ya en marcha, permitirán disponer de agua regenerada para la agricultura. Asimismo, con el fin de rebajar los costes de energía inherentes a la producción de agua, Carlos Alonso pidió al Gobierno "la asignación de cupo preferente de energías renovables para productores, públicos o privados, de agua para que sea más sostenible".

El subdelegado del Gobierno, Guillermo Díaz Guerra, destacó la colaboración entre las administraciones y el alcalde de Guía de Isora resaltó que este tipo de infraestructuras "permiten planificar el futuro de esta zona en desarrollo no sólo para la ciudadanía, sino también para los agricultores". Martín insistió en que no se puede plantear un desarrollo si no se tienen recursos de agua, como el que esta infraestructura aporta.

DATOS TÉCNICOS.

Esta instalación dará servicio a unos 70.000 habitantes de la zona costera de los municipios de Guía de Isora y Santiago del Teide y liberará nuevos recursos hídricos para la agricultura de la zona. Las obras, que ha ejecutado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, a través de su Dirección General de Aguas, finalizaron hace unas semanas una vez que ha concluido el obligado periodo de prueba de la instalación, antes de su entrega definitiva.

Este periodo de pruebas de la Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) se ha desarrollado mientras se instalaban y probaban los tres bastidores que la empresa se ha visto obligada a sustituir, al haberse detectado ciertos problemas que ya han sido resueltos. Desde finales del mes de junio, esta instalación estaba funcionando de manera provisional para poder aportar al sector agrario de la zona un total de 2.000 metros cúbicos diarios de agua.

La depuradora tiene una capacidad para generar 14.000 metros cúbicos diarios de agua, en una primera fase, que se puede aumentar hasta los 21.000 y 40.000 metros cúbicos en sucesivas ampliaciones. Las obras han supuesto una inversión de 16 millones de euros dentro del convenio en materia de Obras Hidraúlicas entre el Estado y Canarias (financiada con fondos europeos FEDER y del Ministerio de Agricultura), y las pruebas indican que el agua resultante es de excelente calidad y con baja conductividad, lo que ha permitido su uso por parte del sector agrario durante estos meses.

El proceso de desalación incluye ocho pozos-sondeos para la captación de agua de mar a 62 metros de profundidad, equipados con bombas de 450 m3/h cada una, además de un pretratamiento con tres filtros de arena y tres filtros de cartucho, con su correspondiente dosificación de reactivos químicos.

A ello se suma el proceso de desalación propiamente dicho con tres líneas gemelas para 4.667 m3/día cada una, con tres bastidores con 336 membranas cada uno, cuatro bombas booster para 330 m3/h, 15 recuperadores de energía (cámaras isobáricas) y el correspondiente equipamiento auxiliar para el lavado químico y desplazamiento del interior de las membranas.

Completan la instalación un depósito de agua osmotizada y otro de agua producto, y un emisario submarino de evacuación de salmuera. El agua se traslada al depósito de cabecera, con 10.000 m3 de capacidad y a 167 metros de cota, mediante tres bombas que impulsan 390 metros cúbicos cada hora.