Cifuentes no se alegra de la "grave crisis" del Ayuntamiento, larvada desde el inicio por sus "contradicciones internas"

19/12/2017 - 14:14

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha trasladado este martes que no se alegra de la "grave crisis" del Ayuntamiento de Madrid, que considera que está larvada desde el inicio por las "contradicciones internas" de Ahora Madrid.

PARLA, 19 (EUROPA PRESS)

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado este martes en Parla, Cifuentes ha señalado que es una noticia "negativa" para una ciudad como Madrid, tan importante para la Comunidad, que haya "una crisis abierta grave" como la que tienen en estos momentos en el Gobierno local. "La ciudad necesita estabilidad porque es buena para crecer económicamente, para atraer la creación de empresas", ha defendido.

En este sentido, ha indicado que no se puede alegrar, ni se alegra, de que Ahora Madrid este sumido en "una grave crisis" así como ha trasladado que no ve este momento como una oportunidad de cara a que el PP pueda alcanzar la Alcaldía en 2019. "Nosotros no queremos aprovecharnos de una situación que es muy negativa para la ciudad de Madrid en su conjunto", ha asegurado.

Cifuentes ha recordado que el PP fue "el partido más votado" en el Ayuntamiento pero que no está gobernando porque no tienen "la aritmética de concejales suficiente", ya que necesitarían al apoyo del PSOE que "prefirió apoyar al Gobierno de Ahora Madrid antes incluso de afrontar el Gobierno como se le llegó a ofrecer".

La dirigente madrileña cree que la crisis en el Consistorio está "larvada" desde el inicio de la Legislatura, ya que en "Ahora Podemos" --este último es el sector que más representantes tiene y por ello así lo ha renombrado-- ha estado desde el inicio "luchando contra sus contradicciones internas" pero ha llegado un momento que estas se han manifestado en un asunto "tan grave" como el rechazo "del propio concejal que elabora el Plan Económico Financiero (PEF) a votar el mismo". Cuestión que, para Cifuentes, es "difícil de de explicar".

Para la también presidenta del PP en Madrid, esta realidad les está "pasando factura a Podemos" y a la propia alcaldesa, Manuela Carmena. "La propia realidad de una administración que no puede incumplir las leyes y presumir de que las va a incumplir por tanto ahora bienvenido sea el equipo de Gobierno el Ayuntamiento de la mano de la legalidad", ha dicho.

MAYER Y MATO DEBEN "DEJAR EL ACTA"

En este punto, ha recordada que "es dudoso" que un concejal imputado por "tres delitos de corrupción", como es el caso del edil Carlos Sánchez Mato, deje de ser concejal de Hacienda pero siga siendo edil del Ayuntamiento. "Yo creo que ya están tardando el señor Sánchez Mato y la señora Mayer en presentar su renuncia porque son concejales que están incumpliendo el código ético", ha recordado.

En cuanto al nuevo responsable de Economía, Jorge García Castaño, Cifuentes ha señalado que su acto "más destacado" ha sido que pidió a través de una red social "que se empalará a un diputado nacional de Ciudadanos".

Pero, pese a ello, espera que no sea "el elemento que defina" su comportamiento. "Le deseamos que tenga éxito desde la Comunidad por indudablemente su éxito va a revertir de manera positiva en el conjunto de la ciudadanía", ha concluido.