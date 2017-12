La ANC denuncia el cierre de su web por vulnerar los derechos de información y expresión

19/12/2017 - 14:07

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha presentado este martes una denuncia en los juzgados por el cierre de su página web, www.assemblea.cat, que quedó clausurada el 25 de septiembre a las 23.00 horas, lo que considera que vulnera la libertad de expresión y de información.

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

"No hemos recibido ninguna notificación del cierre, ni los motivos ni la autoría de quién lo ordenó. Denunciamos para que se investigue de dónde proviene la iniciativa y por qué", ha dicho el vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, en declaraciones a los medios en la Ciudad de la Justicia tras presentar la denuncia.

Alcoberro ha lamentado que la web de la ANC lleva tres meses cerrada, y que cuando se intenta acceder a ella sólo se ve la imagen corporativa de la Guardia Civil y un mensaje que informa de que la página ha sido clausurada.

Preguntado sobre por qué la ANC ha esperado tres meses para presentar esta denuncia, ha sostenido que días antes del referéndum independentista del 1 de octubre se produjo un "cierre generalizado" de webs, y esperaban que la situación volviera a la normalidad tras la celebración del 1-O.

"Hemos esperado un tiempo razonable, pero es muy extraño que una entidad legal tenga clausurada su web", ha afirmado, y ha recordado que tras el cierre la ANC abrió la web www.assemblea.eu, que sí funciona con normalidad.

El abogado de la ANC, Marius Roc, ha explicado que el hecho de que ningún funcionario comunicara el cierre de la web supone un delito contra los derechos civiles, y al no haber una notificación, no se puede impugnar: "No sabemos si ha sido Fiscalía o Guardia Civil o una decisión judicial".

Ha acompañado a Alcoberro la responsable de Comunicación de la Fundació.cat, Meritxell Alavedra: "Damos a la ANC todo nuestro apoyo porque Internet es una herramienta de libertad de expresión y pluralismo".

140 WEBS CLAUSURADAS

El abogado de Fundació.cat, Nacho Amadoz, ha explicado que el número de webs clausuradas asciende actualmente a unas 140, y que ellos se vieron obligados a cerrar entre 25 y 30.

Amadoz ha criticado que el cierre se produzca, no por la comisión de un delito, sino porque "se persiguen contenidos".