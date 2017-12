Crystal Fighters y Steve Aoki se suman al cartel del Arenal Sound de Burriana (Castellón)

19/12/2017 - 14:13

El grupo hispanobritánico Crystal Fighters y el DJ Steve Aoki son los nuevos nombres que se han sumado al cartel de la novena edición del Arenal Sound de Burriana (Castellón). Ambos artistas repetirán en el festival castellonense, según ha informado la organización en un comunicado.

VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS)

Estas dos confirmaciones se suman a los ya confirmados Dimitri Vegas & Like Mike, Bad Bunny, Lost Frequencies, Dorian, La Raíz, Taburete, Rozalén y Carlos Sadness entre otros muchos. La banda inglesa llegará de nuevo al festival para presentar su último trabajo discográfico.

Será su tercera vez en Arenal Sound, "un festival que les ha visto crecer y en el que se sienten como en casa", han señalado desde la organización. "Es uno de los directos más potentes y divertidos que estamos convencidos volverá a ser un éxito rotundo el próximo verano", han agregado.

Otro que también regresa a la playa de Burriana es Steve Aoki. El estadounidense se encuentra en el puesto número 9 del Top 100 de la revista DJ Mag y no para de estrenar nuevas canciones y colaboraciones. "Just Hold On" junto a Louis Tomlinson es uno de sus últimos singles lanzados, aunque también destaca su remix para el hit mundial 'Mi Gente' y su colaboración con los coreanos BTS, que en apenas tres semanas supera ya las 80 millones e reproducciones.

En enero llegarán más confirmaciones de Arenal Sound 2018. Desde la organización han señalado que las entradas "podrían agotarse el próximo mes". Por el momento, los abonos pueden adquirirse desde 75? (abono general) y 90? (abono VIP).