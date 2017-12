El pp critica que la oposición no haya presentado una propuesta de concurso para elegir la dirección de rtve

19/12/2017 - 13:49

El portavoz del Partido Popular, Rafael Hernando, criticó este martes que otros partidos hayan optado por cambiar el sistema de elección del consejo de RTVE y apostado por un concurso público y todavía no tengan una propuesta.

En rueda de prensa desde el Congreso, Hernando aseguró que desde el PP "no vamos a bloquear" el nuevo sistema de elección por concurso y van a intentar "colaborar", pero que ellos no son los que han "tenido prisa" y ahora no tienen nada que ofertar.

Así, cargó contra la propuesta de Ciudadanos, aunque sin citarla expresamente, porque de lo que se conoce "hasta ahora" se trata de un "disparate judicial, administrativo y organizativo".

Dijo que "si no hay acuerdo, que se aplique la ley. Nosotros no vamos a bloquear el sistema, vamos a intentar colaborar," pero criticó la iniciativa de la oposición porque "a veces los titulares son muy fácil de hacer, pero luego hay que llevar a la práctica estos titulares y no es tan sencillo".

El PSOE ha pedido una reunión del grupo de trabajo sobre la reforma del sistema de elección del Consejo de Administración de RTVE para el próximo 27 de diciembre. Los socialistas consideran que todavía hay tiempo" antes de que concluya el plazo el próximo 31 de diciembre para el diseño del concurso público por el que se elegirá a los nuevos miembros del Consejo de la corporación.

Por su parte, Ciudadanos y Podemos, que en su día pactaron la enmienda para elegir a la dirección por concurso que luego fue apoyada por el PSOE, presentaron un escrito solicitando a Pastor una reunión el próximo 22 de diciembre.

