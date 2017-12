La Sala Muntaner viajará a los 80 y 90 en el montaje 'Cobi Curro Naranjito'

La Sala Muntaner de Barcelona homenajeará la década de los años 80 y 90 a través del montaje 'Cobi Curro Naranjito', una comedia musical sobre "tres hermanas y media" que buscan al padre que no conocieron y que un día dio vida a las mascotas Cobi, Curro y Naranjito.

Para encontrar a su padre, las hermanas --encarnadas por The Feliuettes y Ferran Vilajosana-- organizarán la Trobada Internacional de Mascotes Oblidades (T.I.M.O.) 2017, que es un evento para reunir las mascotas que marcaron esa época.

"Se trata de realizar un viaje al pasado con elementos que formaron parte de nuestra infancia y adolescencia", ha comentado el director del montaje, Martí Torras, en la rueda de prensa de presentación en el Hotel Internacional de Barcelona.

El viaje recupera anuncios, series y melodías de la época de la mano de una decena de canciones y 'medleys', producidos por Gerard Sesé, y también cuenta con la narración de Camilo García, doblador de personajes como Hannibal Lecter.

Una inmersión a los años 80 y 90 que bebe de la programación televisiva de la época, con la que las hermanas se criaron en ausencia de su padre, y que se ubica en el bar familiar que heredaron, en un punto indeterminado de la carretera nacional II entre las localidades de Maçanet de la Selva y los Monegros.

Según el equipo del montaje, la intención es que los espectadores --al mismo tiempo asistentes de la T.I.M.O.2017-- logren desconectar de la actualidad rememorando esa época.

No obstante, Torras puntualiza que también "hay guiños a la actualidad" como, por ejemplo, una escena en que aparece un 'Piolín'.

"Es un espectáculo que tiene un humor muy gamberro al estilo de la serie 'The Young Ones'", comenta la actriz Laura Pau, que integra 'The Feliuettes' juntamente con Laia Alsina y Maria Cirici.

HASTA EL 21 DE ENERO

'Cobi Curro Naranjito' se estrenará el próximo miércoles 20 de diciembre en la Sala Muntaner de Barcelona y estará en cartelera hasta el 21 de enero.

Por otro lado, la Sala Muntaner también acojerá des del viernes 22 de diciembre hasta el 14 de enero 'Hostal Barcelona', un musical sobre la historia de España en Cataluña, vinculada a Europa y al mundo.