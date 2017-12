Madrid. la comunidad desconoce el coste de la m-45

19/12/2017 - 14:09

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El viceconsejero de Transportes, Viviendas e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jesús Valverde Bocanegra, dijo hoy en la comisión correspondiente de la Asamblea regional que desconoce el coste total de la M-45.

Durante su intervención en la comisión parlamentaria dedicada al estudio de la auditoría del endeudamiento y la gestión pública de Comunidad, dijo que "no existe ni ocultación ni miedo" sobre los pagos a las concesionarias.

Asimismo, aseguró que no hay deuda con esas empresas porque se trata de "compromisos de pagos que se establecieron; por lo tanto, al no estar consolidada no puede hablarse de endeudamiento".

El viceconsejero lamentó no poder decir cuánto falta por pagar a las concesionarias y dijo que "dependerá del número de vehículos, sentencias que adquieran firmeza y del reequilibrio, por lo que no se puede ajustar las cuentas al céntimo".

Igualmente, defendió la construcción de la M-45, porque la M-40 "ya estaba colapsada, había un grave problema de movilidad y fue todo un éxito", ya que los vehículos que utilizaron la vía fueron superiores a las estimaciones realizadas. "Si no se hubiese construido la carretera, hubiese afectado a la vida de los vecinos de esta zona", manifestó.

El portavoz del PSOE en la comisión, Daniel Viondi, acusó a la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, de hacer "un ejercicio de cobardía política", ya que, aunque estaba citada hoy en la comisión, delegó en el viceconsejero, al que acusó de no dar datos.

El diputado de Podemos Alberto Oliver manifestó que hasta noviembre de 2016 la Comunidad ha pagado 426 millones de euros por el primer tramo, 477 por el segundo y 204 por el tercero, según respuesta regional a peticiones de información formuladas, y destacó que el canon termina entre 2029 y 2032.

(SERVIMEDIA)

19-DIC-17

SMO/caa