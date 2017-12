Goia afirma que no pierde "la esperanza" de que se alcance un acuerdo que evite la huelga de limpieza y basuras

19/12/2017 - 14:33

Los sindicatos ELA y LAB mantienen la convocatoria, que se iniciaría esta noche, mientras que UGT y CCOO se han desmarcado

SAN SEBASTIÁN, 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha manifestado que no pierde "la esperanza" de que se alcance un un acuerdo que evite la huelga de limpieza viaria y recogida de basuras de Gipuzkoa, que mantienen para las nueve de la noche de este martes los sindicatos ELA y LAB, convocatoria de la que se han desmarcado UGT y CCOO.

En rueda de prensa, Goia ha confiado en que haya "una solución que no fuera la aplicación de los servicios mínimos", para no generar "una situación a la ciudad y a los ciudadanos que es incoveniente, sin duda".

En esa línea, ha recordado que el Gobierno Vasco ya ha establecido los servicios mínimos que, según ha indicado, son "muy mínimos" en algunos puntos, pero que son "de obligado cumplimiento". En la limpieza viaria será el 25% del servicio habitual y de un 40% en la recogida de residiuos. En el caso de fiestas, la limpieza de estos espacios se realizará con el 100% del personal, lo que permitirá, por ejemplo, garantizar la limpieza en Santo Tomás.

EH BILDU

Por su parte, el grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de San Sebastián ha pedido al alcalde, Eneko Goia, que no pague a la empresa concesionaria los servicios que no va a realizar durante la probable huelga de limpieza y recogida de basuras.

Para la coalición soberanista, "es responsabilidad de las administraciones públicas garantizar tanto un servicio público de calidad como unas condiciones laborales dignas en la prestación de ese servicio". En ese sentido, ha criticado que la coalición PNV-PSE "está mirando para otro lado, como si el servicio público de limpieza viaria y recogida de basuras no fuera responsabilidad suya".

EH Bildu ha considerado "especialmente preocupante" la actitud del concejal de Hacienda, Jaime Domínguez Macaya, el cual "pese a que es el presidente de la mancomunidad San Marcos se ha colocado de perfil, derivando las negociaciones al PRECO". "Estamos de acuerdo con los sindicatos en que era su responsabilidad realizar funciones de mediación entre patronal y trabajadores, para evitar que se llegara a la situación en la que nos encontramos hoy", ha afirmado.

Por todo ello, ha pedido a Goia que durante los días que dure la huelga no pague a la empresa de limpieza por los servicios que no presta a la ciudad. "No nos parece justo ni responsable que mientras los trabajadores hacen una huelga, la empresa se beneficie con dinero público sin ofrecer ningún servicio a cambio", ha insistido, al tiempo que ha llamado a las partes a llegar a un acuerdo porque "hay margen para la mejora de las condiciones laborales".