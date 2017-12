Podemos y Cs piden también la reunión de la comisión para renovar RTVE y lograr un acuerdo antes de final de año

19/12/2017 - 14:47

Morados y naranjas proponen un encuentro para el próximo 22 de diciembre

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Unidos Podemos y Ciudadanos han pedido conjuntanmente que el grupo de trabajo responsable de elaborar las bases del concurso público a través del cual se pretende renovar el Consejo de RTVE se reúna el próximo 22 de diciembre, con el objetivo de lograr un acuerdo antes del 31 de diciembre, día en el que termina el plazo según la ley.

Se une así a la petición registrada, también este martes en el Congreso, por el PSOE que, en su caso, solicitaba a la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, que convocara a los miembros de esta comisión el próximo 27 de diciembre.

El texto aprobado el pasado 30 de septiembre recoge que la renovación a la cúpula de la radio-televisión pública se debe llevar a cabo a través de un concurso público cuya normativa deberá estar aprobada antes de tres meses. Si este plazo no se cumpliera, dice un aparatado del mismo artículo de la norma, inmediatamente se regresaría al sistema de elección anterior que habilita a los partidos para proponer directamente a los candidatos.

Este es el proceso que pretenden evitar los partidos morado y naranja. Sus portavoces en esta materia, Noelia Vera y Guillero Díaz, respectivamente, ya acusaron al PP y PSOE de querer frenar la creación de este concurso público y, de este modo, agotar el plazo y elegir a los miembros de este órgano 'a dedo'.

En concreto, Vera y Díaz se quejaron de que durante la primera reunión del grupo, el pasado 14 de diciembre, los "viejos partidos" se negaron fijar una fecha para un siguiente encuentro asegurando que tenían "las agendas muy ocupadas" y que ya no veían hueco antes del 31 de diciembre.

Ambos diputados se postularon desde un principio para trabajar "los días que hagan falta", incluyendo 25 y 31 de diciembre. "No tenemos nada más importante que hacer", señaló el portavoz de Ciudadanos.

Ahora, también el PSOE se ha mostrado dispuesto a reunirse durante las vacaciones de Navidad. "Esto de las vacaciones navideñas, pues si no tienen que existir, no existen, no pasa nada", ha declarado el portavoz socialista en al Comisión Mixta de RTVE, José Miguel Camacho. Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha indicado que su partido no bloqueará la negociación, pero ha señalado que si no hay acuerdo se aplicará la ley.

El grupo de trabajo al que se reclama en las próximas semanas está formado por cuatro miembros de la Mesa del Congreso, tres de la Mesa del Senado y todos los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, aunque en la primera reunión sólo acudieron los representantes de PP, PSOE, Ciudadanos, Unidos Podemos y PNV.