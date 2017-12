La pareja artística Moreno & Grau exponen 'Shore to shore', con visiones superpuestas sobre el Guadalquivir

19/12/2017 - 14:39

El delegado de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta en Córdoba, Francisco Alcalde, ha visitado la muestra de arte visual 'Shore to shore', de la pareja artística Moreno & Grau y que une visiones sobre el Guadalquivir, incluida en el programa Iniciarte, impulsado por la Consejería de Cultura para promover y difundir el arte joven de vanguardia.

CÓRDOBA, 19 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado la Administración autonómica en una nota, 'Shore to shore', que estará en la sala de la Delegación Territorial de Cultura hasta el 18 de febrero de 2018, plantea visiones superpuestas sobre el río Guadalquivir mediante el esculturas, videos, fotografías y otras instalaciones.

'Shore to shore' se fija en el paisaje a través de una serie de conexiones de orden fenomenológico (cómo y por qué se producen los acontecimientos que definen el río), materialista (cuales son sus atributos físicos, orgánicos) y telúrico (qué impronta dejan sobre sus gentes).

La primera se refiere a las formas de vida que han significado el río a lo largo de la historia; la segunda a su presencia física, a su estética; la tercera a la pertenencia simbólica de sus habitantes a dicho lugar. Si juntamos esas tres lecturas nos damos cuenta de que las obras expuestas --y casi al margen de ellas mismas-- son el mismo Guadalquivir.

La exposición consta de cinco propuestas autónomas y complementarias. Cada una de ellas se despliega libremente por la Sala de Iniciarte sin títulos que las identifiquen. La ausencia de títulos convierte la exposición en una suerte de hábitat, una extensión del entorno natural, donde aquello que vemos no dispone de etiquetas ni de informaciones; un entorno que no evoca ni representa, sino que simplemente existe.

Este proyecto está tutorizado por Jesús Alcaide, mientras que el catálogo correspondiente contiene el texto de David Armengol 'A river ain't too much to love'. Como es habitual la muestra se completa con un taller infantil, que tendrá lugar el 3 de febrero y una visita guiada por las autoras el mismo día.

El trabajo de Moreno & Grau parte de su interacción como colectivo artístico que las ha llevado a trabajar siempre desde el diálogo y ha hecho que su trabajo parta desde dos puntos de vista, lo que ha hecho crecer su interés por el estudio de las relaciones humanas.

Las relaciones de cooperación y colaboración entre seres humanos y las relaciones de equilibrio entre el humano y el mundo que les rodea son el camino de esa investigación donde intervienen nuevos intereses como el estudio del paisaje, la ecología y el equilibrio entre las diferentes formas de vida.