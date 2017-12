El PP asegura que no bloqueará el concurso para renovar RTVE pero apunta que si no hay acuerdo se aplicará la ley

19/12/2017 - 14:48

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado que su partido no va a bloquear el sistema de concurso público aprobado para renovar a los miembros del Consejo de RTVE, pero ha señalado que si no hay acuerdo habrá que retomar el procedimiento de selección tradicional, a propuesta de los partidos, tal y como determina la ley.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Con estas declaraciones, Hernando se refiere a la reunión, prevista para el 27 de diciembre, del grupo de trabajo que debe elaborar la normativa del concurso público y que debe llegar a un consenso antes de que acabe el año, tal y como exige la ley. Según la norma, si este proceso no está listo tres meses después de su aprobación (el 30 de septiembre) se regresará al sistema de elección anterior que habilita a los partidos para proponer directamente a los candidatos.

"Me parece bien que se reúnan cuántas sesiones sean necesarias, pero no soy el que tomó la iniciativa de incluir en la ley este sistema del concurso público sin determinar cómo va a ser, en qué condiciones, cuáles son los plazos, quiénes tienen que intervenir. Son otros", ha insistido Hernando ante los medios. Así, ha defendido que, "si el 27 se puede llegar a un acuerdo, que se llegue, pero si no, que se aplique la ley".

PROPUESTAS "DISPARATADAS"

En su intervención, Hernando se ha quejado de que, "a veces, los titulares son fáciles de hacer, pero llevarlos a la práctica no es tan sencillo" y ha criticado que en el Congreso se presenten "ocurrencias disparatadas" para que, después, "otros intenten arreglarlas". "Vamos a reunirnos el 27, iremos con buenas intenciones, a ver qué sucede", ha insistido.

El portavoz de los 'populares', ha explicado que conoce las propuestas para el concurso público de algunas formaciones, y las ha calificado de "disparate jurídico, administrativo y organizativo".

En este sentido, ha señalado que no ha sido el PP quien ha tenido "prisa" y se ha "inventado todo esto" para que "un director general deje la dirección general tres meses antes". "Que respondan los que han hecho toda esta historia", ha concluido.