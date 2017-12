La Comunidad debe pagar todavía 51 millones en sentencias por expropiaciones de los terrenos de la M-45

19/12/2017 - 15:07

La Comunidad de Madrid deberá pagar todavía 47 millones de euros del tramo 2 y 4,7 millones de euros del tramo 1 de la M-45 en sentencias derivados de las expropiaciones realizadas de los terrenos para la construcción de la M-45 hace casi 20 años.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Estos datos han sido facilitados este mediodía por la directora general de Carreteras e Infraestructuras , Consolación Pérez, en su intervención en la comisión de la Asamblea de Madrid sobre el estudio de la auditoría del endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad.

La oposición ha señalado que ya han pagado más de 300 millones en sentencias de expropiaciones que fueron realizadas pagando a los propietarios menos de lo que valía el terreno donde se construyó la carretera.

La compareciente también se ha referido a los planes anunciados por la Consejería de reequilibrio de las condiciones financieras de la Comunidad con las empresas concesionarias de la carretera, que se están estudiando por los técnicos de la Consejería, una cuestión que es "compleja y se hará de forma pormenorizada" siempre con su "compromiso de la observancia de la legalidad y por los intereses de la legalidad".

La directora regional ha señalado que la M-45 soporta un tráfico muy superior a la media de carreteras de gran capacidad de la región, tiene tres carriles por cada sentido y la usan 79.000 vehículos al día, un 12 por ciento de ellos vehículos pesado.

"Por tanto, para realizar la comparativa (del coste de mantenimiento) debe hacerse con vías de similares característica y con los indicadores de mantenimiento del rango de los pliegos de condiciones técnicas con los que se rige el contrato", ha explicado.

Un pliego que, según ha detallado la interviniente, regula la imposición de penalidades y con sanciones a imponer a la empresa concesionaria en caso de incumplimientos.

Consolación Pérez ha indicado también en la comisión que ha mantenido reuniones con estas empresas, en las que le facilitan informes de las actuaciones de conservación y propuestas sobre estas cuestiones la colaboración de asistencia técnica. "Me comprometo a seguir realizando esta labor y cumplir mis obligaciones con el máximo rigor", ha concluido.

Al término de la comisión, el portavoz socialista de la misma, Daniel Viondi, ha criticado la primera comparecencia, la del viceconsejero de Transportes, por no facilitar datos concretos del coste de la M-45 hasta ahora ni de las estimaciones de lo que la Comunidad pagará finalmente.

"Parece un revival de Ana Botella. Cuando le hemos requerido la estimación prevista de gasto, ha no se pueden juntar peras con manzanas. Es una falta de rigor y seriedad y dice muy poco del Gobierno regional, que maneja las cuentas de los madrileños que decir que no sabe a día de hoy cuánto queda por pegar", ha indicado.

Por su parte, el portavoz de Podemos en la comisión, Miguel Oliver, ha afirmado que la Comunidad "sigue con la misma oscuridad que siempre". "Nos cuentan que todo es legal, pero han adaptado la ley a las necesidades pero no al revés. Han modificado las leyes a su antojo para poder construirlo de la manera que ellos querían y seguimos sin saber cuánto nos quedan por pagar", ha apostillado.

"Pero ya sabemos que hasta el año pasado hemos pagado por la M-45 1.150 millones de euros, este año unos 250 millones y nos quedan 15 años. Hemos calculado 3.000 millones de euros, pero no lo reconocen. Dijo el viceconsejero que esto no era deuda, no sabe muy bien lo que es, si pagos, entonces seguiremos investigando", ha proseguido.

El parlamentario de Podemos, formación que ha pedido a la Comunidad que paralice el pago a las concesionarias, ha recordado que llevaron el caso a la Fiscalía Anticorrupción. "Nos gustaría que la Comunidad se personase para saber qué ha pasado con este sistema de licitación claramente opaco", ha concluido.