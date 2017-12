Espadas pide una reunión a De la Serna e irá con Felipe López "con el proyecto del metro bajo el brazo"

19/12/2017 - 14:59

Urge al Ministerio a ejecutar los túneles de SE-40 "lo antes posible" e insta a acelerar los otros

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha anunciado que este miércoles pedirá, junto al consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, una reunión para abordar el desarrollo de la Línea 3 del metro --Pino Montano-Prado de San Sebastián-- con el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, un encuentro que espera que le conceda "prontito" y al que acudirán "con el proyecto bajo del brazo" para analizar la concreción del documento.

Después de que De la Serna se haya mostrado este martes "abierto" a dialogar sobre el metro, pero asegurando que "antes de firmar protocolo hay que conocer las características técnicas y financieras del proyecto", Espadas ha explicado que las metodologías de trabajo planteadas por la Junta de Andalucía y por el Estado "no son coincidentes". Así, detalla que la primera quería firmar un protocolo de asunción de cofinancaición y después definir los tramos y el ministro de Fomento plantea hacerlo al revés.

"Sin embargo, me quedo con que el ministro no ha dicho que no vaya a financiarlo, sino que hay disposición del Gobierno. No hubiera aceptado otra cosa, teniendo en cuenta que ha financiado el resto de metros de España", recalca el alcalde a preguntas de los periodistas, tras visitar el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Fernán Caballero'.

Señala que el Estado necesita "un mayor nivel" de concreción, por lo el alcalde ya ha hablado este martes con el consejero y le ha planteado que "cojamos el proyecto debajo del brazo y lo llevemos ante el ministro para convencerle de que es viable y rentable económica y socialmente, duplicando la población servida, al pasar de transportar 15 a 30 millones de viajeros".

"Esto no es enrocarse ni buscar la confrontación. Mañana el consejero y yo le pediremos formalmente una reunión sobre la Línea 3 de metro y nos iremos a Madrid para analizar concreción del documento y plan de viabilidad financiera y fondos europeos", recalca, añadiendo que le ha pedido al ministro que "dé la cita prontito".

"A LOS TÚNELES DE LA SE-40 AÚN LES QUEDA UN POCO"

Respecto a los túneles de la SE-40, ante los que De la Serna ha anunciado que se va a modificar el proyecto de los túneles norte, mientras que en el caso de los del sur se deberá preparar un nuevo proyecto, Espadas incide en que, "como nos teníamos, a los túneles aún les queda un poco".

"Al menos, ya no se discute la obra de los túneles, después de dos años sin saber si habría o se realizarían puentes", matiza el alcalde hispalense, que considera que el retraso en la actualización de los proyectos y su licitación dependerá de la capacidad de gestión del Ministerio.

En este marco, Espadas ha urgido a De la Serna a que los ejecute "lo antes posible, porque el gran cuello de botella de toda la circunvalación se produce ahí". "Es llamativo que se terminarán todos los otros tramos antes que ese. Espero, al menos, que los otros tramos vayan más deprisa y que no se pierda ni un minuto más en los túneles", concluye.