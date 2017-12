Diputación aprueba un presupuesto "social" de 472,9 millones "sin desigualdades" y para "atender personas"

19/12/2017 - 15:19

El gobierno de PSPV, Compromís, EU y València en Comú destaca la reducción de la deuda, Cs se abstiene y PP rechaza las cuentas

VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Valencia ha aprobado este martes, en el pleno ordinario de diciembre, su presupuesto para 2018, que asciende a 472,9 euros y que crece en 38 millones --un 9 por ciento-- respecto al de 2017. Estas cuentas han salido adelante con el voto a favor de los cuatro grupos que forman el equipo de gobierno --PSPV, Compromís, EU y València en Comú-- y del diputado de No Adscritos, José Enrique Aguar; la abstención de Ciudadanos (Cs) y el rechazo del PP.

El ejecutivo de la institución provincial, que ha destacado el carácter "social" del presupuesto, ha resaltado que este se ha elaborado "sin desigualdades" entre municipios y ciudadanos y que su objetivo es "atender y rescatar personas con independencia de la localidad en la que residan". Así, ha subrayado que las cuentas de 2018 acaban "con los convenios singulares" en favor de la "objetividad" en el reparto de ayudas y que priman "la autonomía" de los 266 ayuntamientos y alcaldes de la provincia.

El presupuesto tiene como principales objetivos "la atención a las necesidades sociales, la mejora de la financiación a los municipios, la autonomía de los ayuntamientos a la hora de decidir el destino de sus recursos, la contención de la deuda y el equilibrio económico, la eficiencia en la gestión y la simplificación de trámites".

Así lo ha indicado el presidente de la Diputación y representante del PSPV, Jorge Rodríguez; la vicepresidenta primera y miembro de Compromís, María Josep Amigó, y los también vicepresidentes Rosa Pérez, representante de EU, y Berto Jaramillo, portavoz de València en Comú, en la rueda de prensa que han ofrecido antes del pleno para dar a conocer detalles del presupuesto de 2018.

Rodríguez ha considerado que las cuentas reflejan la "estabilidad", "pluralidad", "responsabilidad" y "prudencia" del ejecutivo que preside y ha valorado que se han presentado y aprobado "en tiempo y forma". Ha afirmado que su equipo ha logrado, "un año más, cuadrar el círculo" y así lograr "un aumento de la inversión propia y de las transferencias directas a los ayuntamientos --recibirán 25 de cada 100 euros del presupuesto--, ser más eficientes y rebajar la deuda heredada".

Respecto a esta última, el presidente ha señalado que su reducción se ha logrado gracias a "una gestión prudente" y a "haber acabado con el clientelismo y las fanfarronadas que guiaron la presidencia de la Diputación" en mandatos anteriores. Asimismo, ha señalado que la deuda "bajará hasta los 133 millones de euros al final de 2017, frente a los 266 millones de 2014 --a final de este año se situará en un 35 por ciento sobre los ingresos y en 2018 se prevé que esté en un 30 por ciento frente al 75 por ciento que marca el Estado--".

Del total del presupuesto del próximo año 159 millones se destinan a bienestar social, sanidad, educación, juventud y deportes; 84,3 a cooperación y asistencia a municipios y comarcas; 65,1 a la red de carreteras y a la gestión y conservación del patrimonio; 60,2 a prevención de incendios y medio ambiente; 45,2 a hacienda, gestión tributaria y amortización de deuda; 36,1 a funcionamiento de los servicios generales y otros programas, y 22 al área de cultura".

Jorge Rodríguez ha subrayado el "incremento del gasto social", con un aumento de unos 3 millones de euros para servicios básicos, al tiempo que ha apuntado que se contribuye a "consolidar" el Fondo de Cooperación Municipal con 20,6 millones que se sumarán a la partida, de la misma cantidad, que aportará la Generalitat. Igualmente, se ha referido a los 35 millones destinados al Pla SOM de servicios y obras municipales.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

El responsable provincial ha hablado también del "alto" nivel de ejecución de las cuentas de 2017, "uno de los más altos de los últimos años", y ha dicho que cuando acabe el año será del 75 por ciento, por encima del 72,5 del de 2016 y el 68,3 por ciento del de 2015. Rodríguez ha agradecido "el trabajo realizado" por los diputados del equipo de gobierno y su contribución para elaborar las cuentas del próximo año, "poniendo en valor lo que nos une" y por delante "el servicio a los ciudadanos".

María Josep Amigó, por su lado, ha afirmado que el del próximo ejercicio es "un presupuesto justo del que se eliminan los convenios singulares como método para subvencionar a los municipios" y de este modo "el amiguismo en el reparto de ayudas". Ha reiterado su carácter "social" para "rescatar personas" y ha valorado el aumento del 30 por ciento para servicios sociales municipales --este programa cuenta con 12,2 millones--, al tiempo que ha dicho que estas cuentas sirven para "unir esfuerzos entre administraciones" y "eliminar desigualdades" entre localidades.

Rosa Pérez ha coincidido con sus compañeros de gobierno en apuntar que el de 2018 es un presupuesto "justo" en cuanto al reparto del dinero entre pueblos y en destacar la "autonomía" municipal que persigue. Asimismo, ha destacado que contribuye a "mejorar las condiciones de vida de las personas" con su "apuesta por los servicios sociales" y a la "dignidad" con el aumento de la partida de memoria histórica.

Berto Jaramillo, que también ha resaltado el carácter "social" de las cuentas, ha expresado la "satisfacción" de su formación por ello, por poner "a las personas en primer lugar" y por "profundizar en la autonomía municipal y en la transparencia de la gestión".

"NO ILUSIONA"

La portavoz del PP, por su lado, Mari Carmen Contelles, ha criticado que el de 2018 es presupuesto "calcado" al anterior con el que se "ahonda en errores", "no se cubren carencias" y "no se ilusiona a los ciudadanos, a alcaldes ni a los empleados de la Diputación". Ha censurado que como "sorpresa" haya "un préstamo de 24 millones" y que "no se haga buena gestión del dinero", así como que la corporación provincial sea "el cajero de la Generalitat".

Contelles ha rechazado la política de personal, la "falta de planificación y participación" y ha reclamado acciones en favor de pueblos más pequeños. La portavoz de Cs, Mamen Peris, que también ha echado en falta "participación", ha explicado que la de su grupo ha sido una "abstención positiva" y ha valorado que para 2018 el equipo de gobierno haya estimado alegaciones de su grupo en favor de las aldeas, Casa Caridad, la Fundación del Valencia CF y Ava-Asaja para tener un "presupuesto más social".