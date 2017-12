El plazo de inscripción en el censo canino finaliza en dos semanas

19/12/2017 - 15:17

El registro municipal de animales de compañía cuenta ya con la identificación genética de 12.500 perros

El periodo para la identificación genética de los perros y la inscripción de esta información en el registro municipal de animales de compañía terminará el próximo 31 de diciembre, fecha a partir de la cual la no inclusión de esos datos podrá ser sancionada.

El Ayuntamiento de Málaga amplió hasta final de año el plazo abierto en mayo para realizar la inscripción, con el fin de facilitar el trámite tanto a los propietarios como a las clínicas veterinarias que se están encargando de la extracción de las muestras para realizar la identificación.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, ha recordado que, "tal y como fue aprobado unánimemente por todos los grupos municipales en el pleno de octubre de 2015, en el que se acordó la creación del censo canino por ADN, aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo y carezcan de recursos para hacer frente al gasto del genotipado pueden solicitar la ayuda que ha puesto a disposición el Ayuntamiento de Málaga con este fin".

Estas personas pueden acudir a una Oficina Municipal de Atención Ciudadana para solicitar el denominado vale social que cubre el gasto. El Ayuntamiento, según ha recordado a través de un comunicado, ha incluido en su presupuesto para este año 200.000 euros para estas ayudas.

REGISTRO

El registro municipal de animales de compañía cuenta ya con la identificación genética de 12.500 perros de Málaga, a cuyos propietarios se ha aportado la tarjeta con la información genética y la correspondiente chapa identificativa del animal, que servirán de comprobante de haber cumplido con el requisito establecido por la ordenanza municipal que regula la tenencia responsable de animales de compañía.

La tarjeta incluye los 19 marcadores genéticos de cada perro, lo que permitirá su identificación y la de sus descendientes de manera indubitada, así como averiguar el origen de los excrementos abandonados en la vía pública, tras realizar la necesaria prueba genética.

Las personas que aún no hayan realizado la identificación genética de su mascota canina tienen las próximas dos semanas para realizarla. El Colegio de Veterinarios centraliza esta actuación, para la que ha fijado un precio único de 35 euros.

El dueño del animal deberá comprar un vale como forma acceso al servicio. Esto se podrá realizar en la web del propio Colegio --la dirección es http://www.colegioveterinariosmalaga.es/--, de forma presencial en el veterinario, solicitando la ayuda del profesional para realizar esta compra, o en el propio Colegio de Veterinarios.

El veterinario encargado de la extracción comprobará también que el perro posee microchip operativo y está dado de alta en la base de datos autonómica Registro Andaluz de Identificación Animal. Una vez realizada la extracción el propietario recibirá una documentación provisional que certificará que se ha cumplido con el trámite.

El veterinario es quien se hace cargo de la logística para transportar la muestra bajo cadena de custodia hasta el laboratorio en el que se realizará la analítica, incluir los datos en el registro municipal y proporcionar la chapa de acero inoxidable y el carné definitivo en el que constará el perfil genético.

El Área de Sostenibilidad Medioambiental ha adjudicado recientemente el contrato para la realización de los análisis de las muestras de excrementos que se recojan en la vía pública, y la identificación de los propietarios que hayan omitido su obligación de retirarlos.

Por otro lado, han recordado que la recogida de las mencionadas muestras se llevará a cabo por el personal externo del servicio de control de animales, que irá acompañado de personal funcionario del servicio de vigilancia sanitario ambiental, que dará fe de dicha operación y asegurará la cadena de custodia.

Asimismo, desde el 1 de enero, la Policía Local podrá sancionar a todo propietario cuya mascota no lleve la chapa identificativa obligatoria o, alternativamente, el propietario no tenga el carné correspondiente como prueba de haber realizado el censado genético del animal.

Tanto en el caso de no haber realizado el censado, como en la no recogida de excrementos, se tratará de una infracción de carácter leve, que acarreará una sanción de 217 euros. Esta cantidad se incrementará en el caso de que concurran agravantes como la reiteración de dicha infracción, o que los excrementos que no se hayan recogido estén situados en un parque infantil o similar, entre otras circunstancias.