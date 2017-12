Año Murillo presenta su pasaporte, que podrá sellarse en las sedes de sus itinerarios como recuerdo

19/12/2017 - 15:36

El Ayuntamiento de Sevilla, junto con todas las entidades que colaboran con su organización y difusión, ha presentado este martes el pasaporte oficial del cuarto centenario del nacimiento del pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo.

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

Se trata de una "pieza de colección" a través de la cual el visitante puede ilustrarse acerca de la vida y obra del artista mientras pasea por las calles de la ciudad y se adentra en los diferentes espacios que conforman los itinerarios de Año Murillo, tal como señala el concejal delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz (PSOE).

Así, considera que supone un documento que "nos recuerda la experiencia que compartimos durante la celebración de la Exposición Universal de Sevilla de 1992 a través de este libreto que se convierte en una guía y un incentivo para fomentar la información y las visitas a las diferentes exposiciones de la pinacoteca urbana en la que Sevilla se ha convertido durante la celebración de este centenario".

Al acto también han asistido José Luis Olivares, hermano mayor de la Santa Caridad; Javier Millán, portavoz del grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla; Fernando Morales, de Unión Sevillana del Taxi; el comisario de los itinerarios Enrique Valdivieso y representantes de las distintas instituciones de los itinerarios de Año Murillo.

Como sucedió durante la Expo'92, los visitantes recibirán el libreto en formato cuartilla con información de los lugares visitables y un espacio para colocar los diferentes sellos de cada lugar. Pasaporte Murillo se presenta en formato de libro, compuesto por 28 páginas y creado como otro elemento de promoción y difusión de Año Murillo. Próximamente estarán a disposición de los visitantes más de 30.000 ejemplares en español e inglés, que se entregarán de forma gratuita a los visitantes sólo en Casa Murillo, punto de partida de los itinerarios.

Todos los textos que figuran en el pasaporte han sido redactados por la novelista y periodista Eva Díaz Pérez, autora de la novela 'El color de los ángeles', inspirada en la biografía del pintor. En las páginas del pasaporte, la escritora formula diversas preguntas al lector y le acerca las principales obras y episodios vitales de Murillo. El libro contiene referencias a la Academia de Pintura fundada por Murillo y a aspectos como la importancia de Sevilla en la carrera de Indias. Otros textos aluden a la vinculación de Murillo con la medicina, a su pasión por retratar la vida de su ciudad y a su querencia por incluir bodegones dentro de sus obras.

El Archivo Municipal de Sevilla ha donado un grabado fechado entre 1667 y 1670, que actúa como fondo del pasaporte. La obra, que da cuenta de la destreza de Murillo como dibujante, representa ángeles y a San Juan Bautista con el cordero.

Al final del libreto, los 'viajeros' de Año Murillo hallarán los recuadros para colocar el sello de cada lugar de estas rutas comisariadas por Enrique Valdivieso. Cada sello representa un detalle de una obra del pintor. El itinerario 'Tras los pasos de Murillo' permitirá visualizar más de 50 pinturas originales y más de 80 de reproducciones.

MURILLO Y LOS TAXISTAS

Asimismo, otra de las iniciativas presentadas este martes es la concesión de más de 50.000 tarjetas identificativas de Año Murillo a los taxistas de Sevilla.

El objetivo es que el gremio pueda entregárselas a los visitantes que durante este próximo año acudan a la ciudad. Estas tarjetas contienen un código QR que enlaza desde el móvil a la página web 'murilloysevilla.org'. De este modo, los visitantes podrán estar al día de todo lo que acontece en torno a Murillo en la ciudad.

CS DEFIENDE SU APORTACIÓN

En este marco, el portavoz de Cs ha puesto en valor la presentación de "una de las ideas que Ciudadanos puso encima de la mesa, que fueron asumidas por el gobierno e incorporadas al proyecto", insistiendo en "el firme apoyo" de su formación a esta "efeméride fundamental para la ciudad". Además, recuerda que el acuerdo presupuestario con el gobierno aumenta la inversión hasta los tres millones en este ámbito.

Millán ha finalizado poniendo en valor "la importancia de practicar la política útil, que sume y que no reste, y hacerlo con hechos, no solo con palabras", destacando además que el Año Murillo "no es un proyecto de colores políticos, sino de ciudad".

EL ITINERARIO

El punto de partida es Casa Murillo, ubicada en el número 8 de la calle Santa Teresa, en pleno corazón del barrio de Santa Cruz. Esta casa-palacio sevillana, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) el 8 de marzo de 1995, fue el obrador donde el artista trabajó durante los últimos años de su vida y acaba de ser restaurada para el aniversario.

La segunda y la tercera parada son la Catedral de Sevilla y el Palacio Arzobispal, dos espacios que permitirán analizar la vinculación de Murillo con los valores religiosos y la autoridad eclesiástica de su época. En la Catedral destacan originales de Murillo como los retratos de 'San Isidoro', 'Santa Justa' 'San Fernando' y 'San Leandro', además de una espectacular Inmaculada. En el Palacio Arzobispal el visitante hallará una reproducción de 'Virgen con el Niño', cuyo original fue ejecutado por Murillo para el Oratorio Bajo del Palacio. También allí podrá disfrutarse de la 'Inmaculada con Fray Juan de Quirós'.

Aunque Murillo no realizó ninguna obra para el Real Alcázar, su pintura sigue estando vinculada a esta institución. Tras la expulsión de los franceses de España en 1813, se contabilizaron ocho obras de Murillo en este enclave. Allí se puede contemplar a día de hoy 'San Francisco Solano y el toro', procedente del Convento de San Francisco. Muy cerca de este punto se encuentra el Archivo General de Indias, que fue sede de la pionera Academia de Pintura fundada por Murillo y Francisco Herrera el Joven en 1660. Este espacio clave en la Sevilla de las Américas alberga documentos y un total de 18 reproducciones.

El sexto lugar del recorrido es el Hospital de la Caridad. Murillo ingresó en esta institución en 1665, probablemente a petición de Miguel Mañara, y trabajó durante tres años en las pinturas de la iglesia. En este lugar pueden contemplarse seis obras originales de Murillo, entre las que destacan 'Santa Isabel de Hungría cuidando a los tiñosos' y 'San Juan de Dios transportando a un enfermo', así como 4 reproducciones de piezas originales del artista. En este espacio también se exhibe la solicitud de ingreso de Esteban Murillo en la Hermandad de la Santa Caridad.

Además, el Hospital de los Venerables y el desaparecido Convento de San Francisco, en la Plaza Nueva, son otras dos paradas para comprender la vida y obra de Murillo. El siguiente punto del recorrido se ubica en la Parroquia de la Magdalena, donde se encuentra la pila en la que fue bautizado Murillo el 1 de enero de 1618 y donde probablemente estaría situada, justo a la izquierda del ábside, la Casa Natal de Murillo. El Museo de Bellas Artes es otra estación destacable pues desde el 28 de noviembre puede contemplarse allí la muestra 'Murillo y los capuchinos de Sevilla', que permite contemplar por primera vez el retablo completo que el maestro realizó para el convento sevillano.

La Casa de los Pinelo también acogerá exposiciones de documentos y obras artísticas y literarias, tanto originales como reproducciones. Junto a esta parada destacan la Plaza de Santa Cruz y la Iglesia de Santa María la Blanca, que estrena nuevas reproducciones de Murillo, además de los originales que conserva. El decimosexto espacio es la Casa de Pilatos, donde podrán contemplarse reproducciones de las Inmaculadas de Murillo. El Convento de San Leandro, el Palacio de las Dueñas, el Monasterio de San Clemente y el Convento del Carmen serán los últimos lugares que podrán visitarse en este itinerario, permitiendo una visión muy cercana de grandes reproducciones de obras originales de Murillo.