De la Serna recuerda que el PSOE "también subió los peajes cuando gobernó" y no aclara si eliminará el de la AP4

19/12/2017 - 15:41

Lamenta la "mala gestión" de la Junta en el eje transversal y critica que es la única comunidad donde el consejero nunca está con el Gobierno

Lamenta la "mala gestión" de la Junta en el eje transversal y critica que es la única comunidad donde el consejero nunca está con el Gobierno

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

El ministro de Fomento ha recordado que el PSOE "también subió los peajes cuando gobernaba", y preguntado por la eliminación del peaje en la AP4 Sevilla-Cádiz, no ha aclarado sobre si lo eliminará definitivamente, limitándose a decir que "no se prorrogará la concesión que existe" y posteriormente "el Gobierno tomará una decisión en el momento adecuado".

En el desayuno del Foro Joly celebrado en Sevilla, De la Serna fue preguntado por la subida del peaje de la AP4, y ha apuntado que "es el mismo incremento en toda España, que se calcula con el IPC con la corrección del tráfico en función de un análisis económico de la concesión correspondiente, y esto está establecido en la Ley del año 2000".

Asimismo, ha recordado que "el PSOE aplicó la misma fórmula y la misma ley en los peajes cuando gobernó".

"El incremento de los peajes supone un cumplimiento estricto de la ley", ha aseverado.

Sobre la prórroga del peaje de la AP4, el ministro ha reiterado que "la voluntad del Gobierno es no prorrogar la concesión que existe en este momento" y preguntado sobre si será suprimido definitivamente, se ha limitado a decir en varias ocasiones que "el Gobierno tendrá que tomar la decisión en el momento adecuado".

DISCREPANCIAS CON LA JUNTA

El ministro ha lamentado que el consejero de Fomento y Vivienda de la Junta "nunca ha querido estar con nosotros en la puesta en marcha de obras ni en presentación de actuaciones".

Ha lamentado que en política de vivienda "el Gobierno ha destinado para Andalucía 60 millones para personas desfavorecidas, y el nivel de ejecución en Andalucía ha sido del 50 por ciento, mientras que el nivel mínimo de ejecución en España es del 87 por ciento", de forma que "ese dinero se ha perdido y no se puede recuperar, y eso se debe a capacidad de gestión y a que no se han gastado eficientemente los recursos públicos".

En el tramo ferroviario Sevilla-Antequera, el ministro ha apuntado que el Gobierno "está haciendo lo que nos corresponde, que es el corredor mediterráneo, y estamos cumpliendo", mientras que la Junta "tiene responsabilidad de hacer el otro eje y no está cumpliendo".

Ha lamentado la "mala gestión" de la Junta en el eje transversal andaluz "donde sólo tiene hecho un tramo que constituye una plataforma para aterrizaje de aves, no se le puede dar otro uso porque no tiene continuidad".

"Ahora la Junta dice que lo hace si el Gobierno pone dinero en algo que no nos corresponde", se ha lamentado el ministro, quien anima al consejero a que "invierta en la parte que le corresponde".

Ha lamentado que la Junta "en las 14 veces que he venido a Andalucía nunca el consejero se ha querido acercarse ni estar en los actos sobre obras donde vamos con la Junta, es la única comunidad autónoma donde el consejero nunca quiere estar en puestas en marcha y presentaciones, nunca lo hace ni está presente".

Ha defendido el bypass de Almodóvar del Río para la conexión entre Sevilla y Málaga "que supone una mayor reducción de tiempo con la menor inversión", y ha precisado que ha adjudicado al redacción del proyecto en noviembre, se va a empezar la redacción del proyecto con la empresa y tiene que licitar esta obra a finales del año próximo, que tendrá una duración de 12 meses, de forma que espera que esté adjudicado en verano de 2019 "y si la obra puede tardar año y medio, podemos llegar a 2020".

CORREDOR FERROVIARIO

En su intervención, el ministro ha aludido al corredor mediterráneo, dejando claro que "hay un compromiso del presidente Rajoy de que habrá todos los recursos necesarios; no habrá problema de financiación para el corredor, tenemos financiación asegurada para cumplir con los compromisos".

En cuanto al tramo andaluz, el consejero ha adquirido el compromiso adquirido en Almería y ha precisado que al tener que relicitar los proyectos, espera que la adaptación de todos los proyectos esté acabada en el primer trimestre de 2018, antes de que acaba el segundo trimestre e debe tener licitados los seis subtramos en que se ha divido el tramo Almería-Murcia.

También está trabajando en la conexión entre Almería y Granada, donde se trabaja en el tercer carril de ancho internacional para el uso mixto de la vía ferroviaria, con una inversión de más de 300 millones.

En el tramo de Antequera-Granada, ha precisado que están los trenes circulando en pruebas, que "durarán bastantes meses", aunque ha explicado que "unas pruebas requieren tener a los trenes en marcha y en otras no es necesario que se mueva el tren". No obstante, ha apuntado que no puede dar fecha para el inicio de la circulación comercial.

En cuanto al tramo Antequera-Bobadilla y conexión con el puerto de Algeciras, el ministro ha asegurado que "las obras se están ejecutando en el ritmo más ágil posible", ha precisado que diversos subtramos se encuentran en fase de redacción del proyecto, como la Bobadilla-Ronda.

"Se está en el proceso de renovación de la vía, incluyendo un tercer carril con el ancho internacional", ha indicado el ministro, quien ha precisado que también se está redactando el proyecto para la parte de señalización.

Ha aludido a los diversos subtramos de ese tramo Algeciras-Bobadilla, de forma que en el tramo entre Ronda y Cortes San Pablo se ha renovado todas las infraestructuras, entre San Pablo y Almoraima, está previsto que se apruebe el proyecto de renovación de la vía y se licite en el segundo trimestre de 2018, después de que se haya adjudicado una parte en julio de 2017.

En el tramo Gaucín-Algeciras se está acometiendo la renovación de vía en el entorno de San Roque Mercancias, que espera que se acabe en 2018; mientras que en el tramo Almoraima-Algeciras se están renovando también las vías.

De esta forma, ha destacado que "ahora en ejecución en este tramo estamos invirtiendo 40 millones de euros y estamos redactando todos los proyectos, incluida electrificación, para hacer la renovación y dotar a la conexión de una vía lo más rápida posible con ancho internacional".

Para ello se invertirá un total de 350 millones, "y el objetivo es acabar las obras totalmente en 2020 y acabar la parte de electrificación de la vía en 2021".

"Estamos trabajando en el corredor mediterráneo con una inversión muy elevada en su conjunto de más de 5.600 millones, de los que hemos invertido el 50 por ciento".

El ministro ha recordado que el Gobierno "está invirtiendo en la renovación, electrificación del ancho internacional de la línea ferroviaria que llega al puerto de Algeciras (Cádiz), donde estamos invirtiendo ya 40 millones de euros y vamos a invertir esos 350 millones para dotar al puerto de Algeciras de competitividad máxima".