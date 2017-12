Cataluña. rajoy reclama dar un "último arreón" porque "cada voto al pp acerca más un gobierno constitucional"

19/12/2017 - 15:21

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reclamó este martes en Gerona dar un "último arreón" porque "cada voto al Partido Popular hace que sea más posible producir un cambio político en Cataluña y acerca más un Gobierno constitucional".

En el mitin previo al cierre de campaña, el jefe del Ejecutivo hizo especial hincapié en que votar al candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Xavier García Albiol, es lo "más útil" en este momento porque el último escaño en Gerona, Tarragona y Lérida el PP se lo disputaría con los independentistas.

"Sin el PP no es posible construir alternativa constitucionalista en el Parlament, lisa y llanamente no es posible porque no dan los números y por eso es útil el voto al PP", proclamó, al tiempo que pidió pegar el "último arreón" para que el cambio se instale en la vida política catalana.

El presidente utilizó el término "arreón", acuñado por la prensa deportiva para hacer referencia al último y más importante esfuerzo para conseguir un buen resultado, porque a su juicio en las últimas horas se pueden sumar escaños en beneficio del PP.

A las personas que están dudando, dijo Rajoy, hay que seguir dándoles razones y argumentos y explicarles que "cada voto al PP hace que sea más posible producir un cambio político en Cataluña y cada voto al PP acerca más un Gobierno constitucional".

Subrayó que gracias a los votos de quienes votaron al PP en Cataluña en las elecciones generales del 26 de junio "se paró este disparate". Por ello, pidió que esas mismas personas vuelvan a confiar en este proyecto político, que ahora encarna Alibiol, el próximo jueves. "Aquí todo el mundo habla, pero luego las decisiones las toma quien las toma", añadió.

"Jugar ahora a dividir y separar es lisa y llanamente emprender el camino hacia un pasado que felizmente creíamos superado", alertó Rajoy, al tiempo que señaló que "merece la pena" hacer este último esfuerzo para conformar un Govern que tenga "unas relaciones normales" con el Gobierno central.

En este punto, criticó que los dirigentes cesados de la Generalitat se dedicaran a "echarle la culpa" al Gobierno de Madrid de lo que pasaba para convertirlo "en adversario político con el único objetivo de hacer política". "Independencia no, porque lo dicen la Constitución y la mayoría de los españoles, que son los que tienen derecho a decidir sobre su país", les dijo.

"Queremos un Gobierno (catalán) que se ocupe de la economía, que genere seguridad, certidumbre y tranquilidad y, si somos capaces a partir del jueves de entrar en una situación de normalidad, seremos capaces de darle la vuelta a todo esto", aseguró, refiriéndose a que "si nos quitamos esto de en medio, la economía volverá a crecer" en Cataluña.

19-DIC-17

