La UV es la tercera universidad española que más estudiantes Erasmus recibe

19/12/2017 - 16:10

La Universitat de València (UV) es la tercera universidad española con mayor número de estudiantes Erasmus recibidos del ámbito europeo, según refleja un informe publicado por la Comisión Europea con las últimas estadísticas del programa Erasmus+.

VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS)

La institución académica ha indicado en un comunicado que un total de 2.139 estudiantes europeos realizaron sus estudios en la UV dentro del programa Erasmus en el curso 2015-16. Italia, Alemania, Francia y Reino Unido son, por este orden, las nacionalidades con mayor número de estudiantes entrantes.

Por su parte, la Universitat de València envió un total de 1.847 estudiantes propios a otras universidades europeas dentro del programa Erasmus+, tanto para realizar estancias de estudios como de prácticas. Los destinos más solicitados por el estudiantado de la UV fueron, por este orden, Italia, Reino Unido, Alemania y Francia.

Los datos reflejan que España siguió siendo en el curso 2015-2016 el país que más estudiantes Erasmus recibe en el ámbito europeo, con 45.813 estudiantes, y el tercer país en envío de estudiantes Erasmus en Europa.

TREINTA AÑOS DEL PROGRAMA ERASMUS

En 1987 nació el programa Erasmus (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) para fomentar el intercambio de estudiantes en las universidades europeas. La UV ha participado desde ese año en el programa y ha conseguido que cerca de 50.000 estudiantes, entre alumnos entrantes y salientes, hayan participado en el programa.

De esta forma, 2017 ha sido el año de la celebración del treinta aniversario del programa Erasmus+. Durante tres decenios, Erasmus+ ha ofrecido, en especial a los jóvenes, oportunidades de adquirir nuevas experiencias y de ampliar sus horizontes viajando al extranjero.

Lo que comenzó como un modesto programa de movilidad para estudiantado de educación superior en 1987, con solo 3.200 estudiantes en su primer año, se ha convertido en un programa emblemático del que se benefician unos 300.000 estudiantes de educación superior cada año.

El presupuesto total del programa Erasmus+ para 2018 en España ascenderá a 202.401.943 euros, lo que supone un 13,5 por ciento más que el año anterior. Además, la UV seguirá apoyando la participación de su estudiantado en el programa Erasmus+ con un sistema propio de becas y reforzando la participación de la institución en otras acciones del programa, como la movilidad con países asociados o la participación en proyectos europeos.