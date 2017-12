Ayuntamiento presentará alegaciones a proceso contra él y Santurban por cesión ilegal de mano de obra

19/12/2017 - 16:34

La edil de Empleo asegura que CC.OO "miente" y aclara que la Dirección General de Trabajo "no ha resuelto aún" sobre la denuncia del sindicato

SANTANDER, 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santander presentará alegaciones contra el proceso abierto contra él y contra la sociedad pública Santurban por posible cesión ilegal de mano de obra en relación a los beneficiarios del programa de empleo de Corporaciones Locales del Gobierno de Cantabria y aclara que la Dirección General de Trabajo "no ha resuelto aún" sobre la denuncia presentada por CC.OO.

Así lo ha señalado, en un comunicado, la concejal de Empleo del Ayuntamiento de Santander, Ana González Pescador, después de que el sindicato diera a conocer este martes, en rueda de prensa, un acta de infracción de la Inspección de Trabajo contra el Consistorio y Santurban tras apreciar esta cesión ilegal de trabajadores y anunciara la imposición a ambos de una sanción por esta actuación.

DICE QUE CC.OO "MIENTE"

La edil ha salido al paso de las afirmaciones realizadas hoy por la organización sindical y ha asegurado que "lo único que existe" en este momento es un acta de infracción de la Inspección de Trabajo que, según ha dicho, se basa "en la versión y los datos aportados unilateralmente por el sindicato que, como viene siendo habitual, no se ajustan a la realidad".

Así, ha señalado que es un proceso en el que todavía "no se ha dado voz" al Ayuntamiento ni ha tenido oportunidad de rebatir las acusaciones de CC.OO y ha avanzado que se trabaja ya en las alegaciones que se van a presentar ante la Dirección General de Trabajo para defender la gestión del Consistorio en este programa que, según ha recordado, es una política activa de empleo y, como tal, es una competencia del Gobierno regional.

La concejal ha tildado de "cínicas y falsas" las acusaciones del sindicato en relación al programa de Corporaciones Locales y ha acusado al sindicato de "poner en riesgo su continuidad" y, con ello, la labor social que se realiza a través de esta iniciativa.

González Pescadro ha agregado que CC.OO "no sólo miente al referirse a una sanción que no se ha producido, sino también al pretender trasladar una discriminación en la aplicación del convenio colectivo de Santurban que no existe".

De hecho, ha recalcado que el Juzgado de lo Social número 4 de Santander ya desestimó la impugnación del sindicato en relación al convenio que, además, --ha añadido-- "es el mismo que aplica CC.OO a sus trabajadores".

"Parece que lo que no es bueno para los beneficiarios del programa de Corporaciones Locales, sí lo es para los trabajadores de este sindicato", ha apostillado la edil, que ha censurado el "cinismo" de la organización sindical.

Además, ha señalado que CC.OO "no está en condiciones de dar lecciones sobre dignificación del empleo" cuando llevó a concurso de acreedores a su propia fundación (FOREM), que fue multada con más de 40.000 euros por defraudar cuotas a la Seguridad Social al contratar a sus trabajadores como "falsos autónomos".

"TOTAL COMPROMISO" DEL AYUNTAMIENTO Y SANTURBAN CON EL EMPLEO

Frente a esto, ha recalcado el "total compromiso" del Ayuntamiento de Santander y de Santurban con el empleo, con la formación y con la integración sociolaboral de los colectivos con más dificultades.

Prueba de ello, a su juicio, es la labor que se viene realizando desde hace más de 15 años a través del programa de Corporaciones Locales, colaborando con el Gobierno de Cantabria y el Servicio Cántabro de Empleo, como "responsables últimos" de dicho programa y de las competencias en políticas activas de empleo.

"HIPOCRESÍA Y DESLEALTAD"

En este sentido, González Pescador ha puesto en valor los principios de colaboración institucional que sustentan este programa y los ha contrapuesto con la "hipocresía y deslealtad" que, a su juicio, muestra CC.OO.

La edil se ha quejado de que mientras CC.OO hace apenas unos días, en un encuentro con municipios, alentaba a los ayuntamientos a participar en este programa, "lo ataca al tiempo con denuncias sin importarle el daño que puede ocasionar a los desempleados y al propio programa".

La concejal de Empleo ha insistido en que el objetivo de este programa es ayudar a la inserción o reinserción laboral de los colectivos más vulnerables, los que tienen más dificultades para acceder a un empleo, como los parados de larga duración, los mayores de 45 años, los que no tienen experiencia o los más jóvenes.

"Es, ante todo, un programa social, que pretende mejorar la capacitación de estas personas con formación y acompañamiento, y también para ayudarles a adquirir experiencia, bajo la supervisión y seguimiento de los funcionarios municipales que les acompañan en ese proceso de aprendizaje", ha resaltado.

Por tanto, ha señalado que la labor desarrollada por los beneficiarios de este programa "no es equiparable" a la de los funcionarios y trabajadores municipales, como tampoco lo es el proceso de selección que deben superar en cada caso.

Así, ha explicado que en el programa de Corporaciones Locales es el Servicio Cántabro de Empleo el que realiza esa selección, sin intervención de los ayuntamientos, primando a aquellas personas o colectivos con mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

Además, ha recordado que el Servicio Cántabro de Empleo ha informado "siempre favorablemente" las memorias presentadas por Santurban respecto a la gestión de este programa, y "se han superado todas las inspecciones y controles de este organismo sin tacha o pega alguna".

Por todo ello, González Pescador ha mostrado su "sorpresa" por la "diferencia de enfoque" que manifiesta ahora la Inspección de Trabajo, asumiendo las tesis de CC.OO para que las contrataciones de este programa de empleo se consideren como contratos de trabajo ordinarios y se asignen tareas distintas a las del propio ente local, lo que, según ha dicho, "supondría contrariar" la propia orden que rige estas contrataciones.

La edil ha reiterado el compromiso del equipo de Gobierno (PP) con este programa de empleo, pese a los "ataques" de un sindicato que "parece haber puesto en su punto de mira" al Ayuntamiento de Santander y a Santurban, y que tras haber perdido su reclamación por el convenio colectivo, "insiste en la confrontación" sin pensar en los perjuicios que puede ocasionar a los desempleados y al programa de Corporaciones Locales.