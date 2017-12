La Universidad de Huelva aprueba el presupuesto de 2018 que aumenta un 1,7% hasta los 75,7 millones

19/12/2017 - 16:42

El presupuesto de la Universidad de Huelva (UHU) ascenderá en 2018 a 75,74 millones de euros, lo que implica un incremento con respecto al ejercicio 2017 de 1.279.415 euros, un 1,72 por ciento, según el proyecto validado este martes por el consejo de gobierno de la UHU que será remitido ahora al Consejo Social, órgano al que compete su aprobación, y que se reunirá este miércoles en sesión plenaria.

HUELVA, 19 (EUROPA PRESS)

Según destaca la Onubense en una nota de prensa, se trata de un presupuesto en el que, al igual que en ejercicios anteriores, los mayores ingresos dan cobertura a los incrementos de capítulo 1 (Personal) por aplicación de la tasa de reposición aprobada por Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía.

Esto ha permitido a la UHU aprobar la dotación de 14 plazas de profesorado titular y 14 también para profesorado catedrático. El informe del presupuesto presentado ha contado con la conformidad de todos los miembros del consejo de gobierno en el que están representados todos los sectores de la UHU.

Por otro lado, el consejo de gobierno de la UHU ha dado el visto bueno a la creación del Centro Científico-Tecnológico de Huelva, que nace de la fusión de dos ya existentes: el Centro de Investigación para la Ingeniería en Minería Sostenible (2010), y el Centro de Investigación de la Energía (2011), en el que ya participa el Complejo Hospitalario Universitario de Huelva a través de la Fundación Andaluza Beturia para la Investigación en Salud.

Además, se integran en la propuesta nuevos investigadores de la Universidad de Huelva (los grupos BIO202 y TEP 952), y colaboradores externos: el grupo RNM la Universidad de Granada y la Universidad do Minho (Portugal).

Asimismo, se ha dado luz verde la convocatoria de la ayuda especial de la Junta de Andalucía para el fomento de la movilidad internacional de estudiantes de la Universidad de Huelva beneficiarios de una plaza Erasmus+ para fines de estudios, así como a una convocatoria de ayudas para la movilidad de estudiantes Erasmus+ con fines de estudios en universidades europeas.

En la misma línea, se ha aprobado una convocatoria de diez plazas para movilidad de estudiantes con fines de estudios en países asociados (EEUU, Canadá, Japón, Marruecos, Namibia, Federación Rusa, Sudáfrica y Taiwán) y también una convocatoria de dos ayudas para participar en el programa de formación 'Global village for future leaders of business and industry', impartido en el Iacocca Institute, Lehigh University (EEUU), en el marco de la Cátedra Fundación Cepsa.