Igartiburu, Ramón García, José Mota, Eva González, Carlos Latre y Santiago Segura, rostros de la Navidad de TVE

19/12/2017 - 16:48

Televisión Española (TVE) ha presentado este martes 19 de diciembre su parrilla para esta Navidad, con más de una decena de programas que reunirán a los rostros más conocidos de la Corporación pública como Anne Igartiburu, Ramón García, José Mota, Roberto Leal, Eva González, Carlos Latre, Santiago Segura, Edu Soto, Jacob Petrus, Marta Solano, Sandra Daviú, Blanca Benlloc.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

En la presentación, que ha tenido lugar en el Teatro Real de Madrid, la conductora del acto, Anne Igartiburu, ha explicado a los medios que este año TVE "ha tirado la casa por la ventana". Así, el 25 de diciembre, con Roberto Leal al frente, La 1 de TVE emitirá el especial Navidad de 'Operación Triunfo', que contará con participantes de la primera edición como Rosa, David Bustamante, Manu Tenorio, Naim Thomas, Gisela, Nuria Fergó, Álex, Natalia, Alejandro Parreño, Vero, Geno y Javián.

Así lo ha dado a conocer la directora de la Academia de OT, Noemí Galera, en una conexión en directo, donde los chicos y chicas han cantando unas estrofas de 'Camina', el himno de esta edición. Roberto Leal, al término de la conexión ha adelantado que los concursantes recibirán regalos de Navidad del programa y de sus familiares.

Entre las actuaciones que ya se conocen destacan las de Rosa y Amaia, que cantarán 'Gracias por la música' (Abba), Nerea y Bustamante interpretarán 'Vivo por ella' de (Andrea Bocelli), Gisela y Agoney cantarán 'Somebody else's guy' (Jocelyn Brown), Raoul y Alejandro Parreño se subirán al escenario con 'Don't let the sun go down on me' (Elthon Jon), Cepeda y Manu Tenorio unirán sus voces para cantar 'Lucía' (Joan Manuel Serrat), Alfred y Naim Thomas recuperarán el tema 'Adoro' (Armando Manzanero), Mireya y Nuria Fergó pondrán acento flamenco con 'Noches de Bohemia' (Navajita Plateá), entre otras.

Asimismo, Igartiburu ha recordado que TVE da el pistoletazo de salida a la Navidad con la emisión del Sorteo de la Lotería de Navidad este viernes 22 de diciembre desde el Teatro Real de Madrid. Sandra Daviú, que ha asegurado que es un sorteo "muy especial", y Blanca Benlloch estarán al frente de la retransmisión (8.00 horas), mientras que Diego Burbano estará en el Teatro, con los protagonistas.

TELEPASIÓN, HOMENAJE AL MUSICAL

Tras el tradicional mensaje del Rey, según ha detallado Anne Igartiburu, llegará 'Telepasión. El musical', conducido por ella misma, junto a Santiago Segura. "Va a estar muy bien", ha prometido la presentadora que compartirá la Nochebuena con más de noventa rostros de RTVE que protagonizarán distintos números que rendirán homenaje a grandes musicales de la historia del cine, con la historia de 'La La Land', como hilo conductor.

Del mismo modo, la música cobrará protagonismo en la noche del 24 de diciembre con los especiales musicales de Pablo Alborán, Raphael, Bruno Mars y Cecilia, que actuarán junto a otros artistas como Pablo López, Vanesa Martín, Juanes, Malú, Bebe, Niña Pastori, Marta Soto, Antonio Orozco, Andrés Calamaro, David de María, Miguel Poveda, Pastora Soler, Rozalén, Sergio Dalma o Sweet California. Por su parte, Bruno Mars traerá el directo de su último álbum, '24K Magic', al mítico Apollo Theater de Harlem, en Nueva York en un especial de una hora celebrado a finales del mes de noviembre.

Respecto a la tradicional gala 'Inocente, Inocente', Anne Igartiburu ha detallado que se emitirá el 28 de diciembre, presentada por Igartiburu, Juanma Iturriaga, Juan y Medio, Jacob Petrus y Marta Solano con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer y de sus familias, y apoyar proyectos de investigación sobre cáncer infantil. "Anda que me la han metido", ha dicho en el acto una de las víctimas de este año, la presentadora de 'Master Chef', Eva González, que ha añadido que este programa "forma parte de la Navidad" de TVE.

Para despedir el año con humor, TVE ha vuelto a confiar el José Mota. "Es la 'josevieja' de TVE. Hemos creado tendencia", ha declarado el cómico en la presentación de la programación de Navidad. El especial 'Bienvenido Mister Wan-Da' contará con misiones especiales, entrenamientos, peleas, interrogatorios y mentiras, que desembocarán en un inesperado final.

Anne Igartiburu y Ramón García darán las Campanadas de Fin de Año desde la Puerta del Sol de Madrid, la quinta ocasión como pareja --tras 2005, 2006, 2014 y 2015-- y con la tradicional capa de Ramón García. "Vendrá con capa. Seremos tres ahí arriba", ha adelantado la presentadora, que ha apuntado que, una hora más tarde, será la comunidad canaria la encargada de despedir 2017, de la mano de José Toledo y Roberto Herrera. "La vamos a liar", ha prometido Herrera.

Por su parte, Eva González y Carlos Latre conducirán '¡Feliz 2018!', "una fiesta muy chula", según ha dicho González. El especial, que comenzará después del programa de José Mota y continuará tras las Campanadas, contará con artistas como Pablo Alborán, India Martínez, Rosa López, Gemeliers, Blas Cantó, Sweet California, El Consorcio, Barei, Sergio Dalma, Rosana, Rozalén, Rosario, Camela, Café Quijano.

EN LA 2, 'CACHITOS'

En La 2, 'Cachitos de hierro y cromo' comenzará con un improvisado casting a grupos musicales como Sidonie, Vetusta Morla, El Kanka o Niños Mutantes, según ha detallado Virginia Díaz, quien dirigirá el espectáculo junto a Txabi Franquesa y Electric Nana. Tras las campanadas, los espectadores podrán disfrutar de tres horas de música.

El día 1 de enero, a las 22.00 en La 2, se ofrecerá el concierto 'Esencia' de El Barrio, celebrado en el Teatro Real. Un recital en el que el cantante gaditano repasa lo mejor de su carrera rodeado de una orquesta de cuerdas, un coro góspel, una 'big band' y su banda habitual.

Asimismo, 'Cómo nos reímos' ofrece el domingo 24 de diciembre 'Feliz Humor Feliz Navidad', especial con los mejores momentos de las galas míticas de TVE con referentes del humor como Tip y Coll, Martes y 13, y Eugenio. El especial recorre las seis décadas de la cadena gracias al Archivo de RTVE. El Ballet Zoom, Valerio Lazarov, Joaquín Reyes, los hermanos Calatrava, Morancos, Cruz y Raya, Josema y Millán, Tony Leblanc o Chiquito de la Calzada, entre otros, también aparecen en este especial.

Finalmente, el día 5 por la tarde se ofrecerá la Cabalgata de Reyes, cuyo desfile de carrozas será narrado este año por Jacob Petrus y Marta Solano. Después, Anne Igartiburu y Edu Soto presentan la Gala de Reyes, un especial con actuaciones musicales --Sweet California, Sergio Dalma, Merche, Rosana, Pastora Soler, Romeo Santos--, humor, Los Lunnis --los personajes favoritos de los niños-- y magia.