SAF pide el cese de Montero por el "bochornoso espectáculo" en torno a las 37,5 horas, que "genera inseguridad jurídica"

19/12/2017 - 17:30

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha pedido el cese de la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, por el "bochornoso espectáculo" en torno a la aplicación de la sentencia sobre las jornada laboral de 37,5 horas en la Junta de Andalucía, y cree que la actual situación "genera inseguridad jurídica" entre los funcionarios andaluces.

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

Fuentes del SAF han valorado de esta forma el hecho de que la Junta de Andalucía tendrá que remitir al Tribunal Constitucional (TC) el acuerdo alcanzado con los sindicatos CSIF, UGT y CCOO en la Mesa General de Negociación Común que permitirá cumplir la sentencia del TC que anula la semana laboral de 35 horas para los empleados públicos andaluces, y establecerá un sistema de seguimiento del cumplimiento de la jornada de 37,5 horas, teniendo en cuenta que dos horas y media semanales no serán de obligada permanencia en el puesto.

Las fuentes del SAF han indicado a Europa Press que esta medida "se podía haber hecho antes y con más garantías, desde el momento en que se estableció la jornada de 37,5 horas hace más de cuatro años".

"Han tenido que darse todos estos recursos, acudir al TC y pasar todo este bochorno y encima ahora no sabemos qué jornada laboral vamos a tener", han lamentado las fuentes quienes consideran que la situación actual "deja a los funcionarios en la picota".

Asimismo, consideran que la consejera "está desautorizada para poder seguir en el cargo después de lo que ha ocurrido este martes", por lo que ha solicitado la dimisión de la consejera.

"El espectáculo ha sido bochornoso, lleno de improvisación", se han lamentado las fuentes, quienes han criticado "el revuelo que se ha liado". "Otra vez los funcionarios están a los pies de los caballos y esto no nos ayuda en nada", han añadido.

Tras reconocer que en esta situación "hay dos culpables, el Gobierno central y la Junta de Andalucía", considera que la Junta "nunca debería haber llegado a este extremo, sino que lo podrían haber hecho antes como hicieron otras administraciones; lo podían haber hecho desde el minuto cero".

"La Junta ha usado a los funcionarios para confrontar con el Gobierno", se han lamentado las fuentes, quienes han precisado que la semana pasada salió la sentencia "y el lunes arbitran una medida a toda prisa que desprestigia a los funcionarios de la Junta y que es algo improvisado, chapucero y bochornoso".

Asimismo, el SAF considera que los sindicatos de la Mesa General de Función Pública --CSIF, CCOO y UGT-- "también se han lucido".

Por tanto, han asegurado que no se tienen representados "ni por la consejera ni por su equipo de función pública, que nos han dejado con el culo al aire".

"El lunes dijeron que el martes se aprobaría el acuerdo por decreto y al final no se aprueba, y ahora no sabemos ni qué horario tenemos, hay inseguridad jurídica y no sabemos qué hacer", han añadido las fuentes sindicales, quienes pedirán este miércoles en la Mesa Sectorial de Administración General explicaciones e información sobre "cual es el horario y que expliquen las medidas de control que dicen que hay que poner, no han dicho nada".