El cese de Sánchez Mato se lleva por delante a sus asesores de confianza, entre ellos Eduardo Garzón

19/12/2017 - 18:15

El cese del ya exdelegado de Economía y Hacienda Carlos Sánchez Mato ha supuesto también la salida "automática" de sus principales asesores como es el caso del economista Eduardo Garzón, mano derecha del edil en el área y hermano del coordinador general de IU, Alberto Garzón.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Fuentes municipales han explicado a Europa Press que con la salida de Sánchez Mato, formalizada ayer, también dejan su puesto los eventuales que el delegado nombró durante su etapa en el área de Economía y Hacienda.

Precisamente, este martes Eduardo Garzón ha sostenido a través de la red social Twitter que a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, le "entraron las prisas" con el Plan Económico-Financiero (PEF) y considera un "error" el cese del concejal.

Según señaló Carmena ayer, el cese de Sánchez Mato se produjo porque la regidora no podía "permitir" que el edil responsable del área le anunciara que no quería aprobar la propuesta del Plan Económico-Financiero.

"Inexplicablemente a la alcaldesa le entraron prisas y ordenó al área de Economía hacer ese plan económico. El plan lo hicieron los técnicos del área, no Carlos Sánchez Mato, que ni era su plan ni estaba de acuerdo con aprobarlo", ha escrito Garzón a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, este colaborador muy próximo a Mato se ha preguntado por qué hay que cesar a un concejal de Economía, "que lo hacía de forma magnífica, sólo por no estar de acuerdo con unos recortes innecesarios y sobre los que nadie de Ahora Madrid se ha posicionado". "No se entiende. Ha sido un grave error", añade.

A su juicio, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, exigió la realización de un plan económico "que recogiera recortes de más de 533 millones euros. "Una salvajada que, insisto, no se atiene a la legislación. Pero no aclaró cuándo había que realizar ese plan económico. No había prisa por hacerlo", ha añadido.

Según Garzón, sin que pudieran entenderlo, la alcaldesa ordenó que el plan económico se llevase cuanto antes al Pleno y desde Izquierda Unida pidieron que, "debido a la gravedad del asunto", esa decisión fuese consultada a Ahora Madrid. "Fuimos ignorados", ha lamentado.

Por último, ha apuntado que "este brutal recorte" es "innecesario e ilegal", y "no tiene parangón en ninguna otra ciudad". "Impedirá que Ahora Madrid pueda llevar a cabo sus compromisos con los electores. No tiene ningún elemento positivo; ninguno", ha concluido Garzón.