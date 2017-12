El PP critica "el daño difícil de reparar" del gobierno local a vecinos y comerciantes de la Axerquía Norte

19/12/2017 - 18:37

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, ha criticado este martes "el daño difícil de reparar" del gobierno local a vecinos y comerciantes de la Axerquía Norte, concretamente en las calles Obispo López Criado y Cárcamo, donde se mantienen obras desde hace siete meses.

CÓRDOBA, 19 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas, acompañado por el viceportavoz popular, Salvador Fuentes, y los vecinos y comerciantes que han mostrado sus quejas y no descartan movilizaciones, Bellido ha advertido de que lo que ha visto es "una auténtica vergüenza", porque la situación afecta a "negocios de 70 años que están a punto de cerrar y otros más nuevos que han tenido que cerrar".

En este sentido, ha reclamado que "de forma inmediata" visiten la zona los representantes del gobierno local y "atiendan a los vecinos y comerciantes que todavía no lo han hecho", dado que "después de siete meses con la calle abierta todavía nadie ha aparecido por aquí", ha reprochado.

Según ha apuntado, "si la obra ya lleva siete meses es porque ha estado mal coordinada", con "un parón primero" de la Empresa Municipal de Aguas (Emacsa) y "luego la obra civil", por lo que hay que "ver si de alguna forma se puede hacer por fases o tramos para que los comercios puedan tener un desahogo en la campaña de ventas de Navidad", ha aconsejado el edil.

También, ha anunciado que se pedirá como se ha hecho en otras zonas que "cuando acabe la obra se haga una campaña de promoción del comercio", como la que hizo el PP en su momento con la Calle Málaga, según ha recordado Bellido.

Al respecto, ha dicho que le "fastidia la falta de dedicación", porque, a su juicio, "estas cosas pasan cuando uno está en otra cosa y no está en lo que tiene que estar", dado que "una obra hay que debatirla con los vecinos, participar con los comerciantes, ver el terreno y no solo el plano, qué tiendas hay y dónde tienen las entradas y programar para no fastidiar". Y es que, ha agregado, "aquí se ha hecho mucho daño que dudo que se pueda recuperar".