Dirección 'Podemos' La Rioja dice que resolución Cantabrana "no niega los hechos, sino que hay errores en instrucción"

19/12/2017 - 18:51

El Consejo Ciudadano de Podemos La Rioja, a través de una nota de prensa, ha señalado que en la resolución del denominado 'Expediente Cantabrana', "no se valoran ni se niegan los hechos contenidos en el mismo sino los errores del proceso de instrucción". De hecho, han apuntado que desde el Comité de Garantías les han apuntado que "tiene contenido suficiente como para volver a ser instruido".

En este punto, han recordado que "siempre han evitado" dar respuesta en medios de comunicación a cuestiones que no tienen que ver con la actividad política y que responden a otros intereses de carácter particular, pero también en este caso, "se están haciendo declaraciones que no se atienen a la verdad ante lo que nos vemos obligados a hacer una serie de puntualizaciones".

Dicen que se está hablando de la resolución por parte de la Comisión Estatal de Garantías Democráticas del expediente disciplinario incoado al diputado autonómico Germán Cantabrana. Dicho expediente, como ya se ha publicado en algún medio, resuelve -los entrecomillados responden al literal de la resolución- "decretar la nulidad de todas las actuaciones, actos y derivados dentro del proceso de instrucción seguido contra el afiliado Germán Cantabrana" por defectos en la instrucción del expediente "aun pudiendo haber elementos indiciarios de faltas graves por parte de Germán Cantabrana".

De ello se desprende que "no se valoran ni se niegan los hechos contenidos en el expediente sino los errores del proceso de instrucción".

Este Consejo Ciudadano Autonómico, prosiguen que se ha puesto en contacto con la Comisión de Garantías Democráticas Estatal de Podemos quienes han confirmado que "el expediente anulado por defectos en esta primera instrucción tiene contenido suficiente como para volver a ser instruido".

Por otra parte, se resuelve también "restituirle de todos los derechos adquiridos que pudieran haber sido modificados a raíz del proceso de instrucción".

En relación a ello, han manifestado que "ninguno de sus derechos fue modificado por lo que no ha lugar a la supuesta restitución; Cantabrana mantuvo su estatus de Secretario General del Consejo Municipal de Logroño y así como todos sus derechos como afiliado de la organización".

El cambio y rotación de portavocía del Grupo Parlamentario Podemos en el Parlamento autonómico "ha sido decisión interna del propio Grupo Parlamentario sin relación con los derechos de los afiliados a Podemos, cambios y rotación que se han producido anualmente para que la labor de portavocía recayera en todos los componentes del grupo". Además, en el momento de incoar el expediente, Cantabrana "no era ya portavoz de Podemos, cargo que ostentaba Ana Sainz".

También han querido recordar que buena parte del origen del expediente mencionado procede a su vez de expedientes abiertos por el propio Grupo Parlamentario Podemos La Rioja, y rubricado por todos sus miembros, a excepción del propio Cantabrana "por incumplimientos de responsabilidades, negociar acuerdos de carácter legislativo con otras fuerzas sin el conocimiento del resto del grupo o por ausencias e incomparecencias reiteradas".

El Consejo de Coordinación - Ejecutiva de Podemos La Rioja- procedió, tal como hace con todos los expedientes sea quien sea la persona motivo de la causa, "a dar curso a dichas denuncias del Grupo Parlamentario sin prejuzgarlas ni sancionarlas, algo que no entra en su ámbito de responsabilidad".

Podemos, como organización política, debe desarrollar su actividad -y así lo promueve este Consejo Ciudadano- "de forma colectiva y junto a la sociedad civil. Un responsable público no debe actuar de forma aislada y personalista ni mucho menos conducirse por el ansia de poder o mérito personal".

INTERESES PERSONALES

Este Consejo Autonómico tiene la sensación de que lo que "se está promoviendo es un conflicto en el que priman los intereses personales sobre el trabajo colectivo para la actividad política que un partido como Podemos debe llevar a cabo y que tiene que ver con los intereses de la sociedad riojana y no por conservar y conseguir espacios de poder y control".

La dirección de Podemos La Rioja la decidieron sus inscritos en un proceso democrático y seguirá haciéndose de la misma forma. Mientras tanto, "nuestra obligación y la de los representantes públicos es hacer un trabajo coherente con nuestro modelo social y político", han afirmado.

Por ello, finalmente han querido compartir "la sensación de perplejidad y vergüenza de muchas personas por estos conflictos estériles que de forma intencionada se trasladan a los medios y con lo que solamente se consigue dañar un proyecto que tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, especialmente de los sectores más vulnerables".