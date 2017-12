PSOE apunta a Fernández de Moya como "la mano negra" que sigue obstaculizando la puesta en marcha del tranvía

19/12/2017 - 18:55

El PSOE ha apuntado al exalcalde de Jaén y actual secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, como "la mano negra" que sigue obstaculizando la puesta en marcha del tranvía. Los socialistas han pedido al actual alcalde, Javier Márquez (PP), que aclare si tiene o no la interlocución con la Junta para la puesta en marcha del tranvía y si hay voluntad inequívoca de que funcione.

JAÉN, 19 (EUROPA PRESS)

La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Mercedes Gámez, ha señalado en un comunicado que las declaraciones sobre el tranvía del viceportavoz del PP, Miguel Contreras, "suenan demasiado al argumentario del exalcalde y secretario de Estado, José Enrique Fernández de Moya, es decir, la mano negra que está interesada en que los jiennenses no disfruten de este transporte".

Para Gámez, Javier Márquez, "por acción u omisión", está dando lugar a mensajes contradictorios sobre el acuerdo propuesto por la Junta y la Diputación para sufragar los gastos de explotación. "Un día nos dice con la boca llena que quiere que funcione y al día siguiente salen terceros de su mismo equipo de gobierno a decir que no se puede asumir la puesta en marcha".

Gámez ha afirmado que detrás de esto se esconde "una parte del PP a la que no termina de hacérsele el cuerpo a la idea de que la Junta y la Diputación tienen voluntad de que haya tranvía y como no hay justificación social para sus reticencias siguen introduciendo elementos para causar ruido en el mensaje". En esta línea, ha apuntado que "seguir poniendo piedras en el camino cuando hay una propuesta de acuerdo buena no se entiende fuera".

Sobre los gastos de asunción de mantenimiento del tranvía que ha argumentado Contreras, la viceportavoz insiste en que hay una evidente voluntad desde el PP de seguir lanzando un mensaje erróneo de que no se puede sufragar.

En este punto, ha sostenido que "el viceportavoz del PP se ha sacado de la chistera mil y un trucos para seguir manteniendo una empresa en liquidación como Onda Jaén que nos cuesta tres millones de euros y que presta una competencia impropia de un Ayuntamiento". Sin embargo con el tranvía, que "cuesta mucho menos al año y es una competencia propia de un ayuntamiento por ser un transporte público y sostenible anda al céntimo".