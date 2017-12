El PP anuncia su voto en contra del presupuesto de Diputación para 2018 al no aceptar PSOE e IU sus propuestas

19/12/2017 - 19:21

El portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha anunciado este martes que "el PP votará en contra del presupuesto del cogobierno provincial de PSOE e IU" para 2018, "ya que no han incorporado ninguna" de las "120 propuestas" planteadas por los populares al proyecto presupuestario.

CÓRDOBA, 19 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Lorite ha explicado que el gobierno de la Diputación "ha ignorado por completo" las propuestas del PP, que, según ha afirmado, "son fruto del diálogo y el consenso de los distintos agentes sociales y económicos, sectores productivos y ayuntamientos de la provincia, independientemente del partido que gobierne", y ha añadido que "esta actitud déspota es una muestra más de la prepotencia y soberbia de un cogobierno provincial que actúa sin consenso, ni diálogo".

El portavoz popular ha indicado que el PP no está de acuerdo "con un presupuesto que olvida a las carreteras provinciales, que vuelve a repetir las mismas obras de los Planes Provinciales, excluyendo las del bienio 2018-2019, y que reduce en un 20 por ciento la licitación de obra pública, entre otras cuestiones".

Lorite ha explicado que su voto en contra "se fundamenta además en que no se puede consentir que se justifique una subida de las tasas del agua en 2017 por unas inversiones que no se han llevado a cabo, y se contemplen partidas que no se han ejecutado, como la del Compromiso Social por Córdoba, la Oficina Antidesahucios o el Plan de Pobreza Energética".

Además, según ha concluido, "es inconcebible que siendo Córdoba la provincia española con más tasa de paro no sean capaces de gestionar los recursos con los que cuenta la institución provincial, y prueba de ello es que en 2017 han dejado sin gastar 80 millones de euros".