Chivite hace un "balance muy positivo" del 2017 para el PSN y desea que "en 2018 el Gobierno reconduzca su rumbo"

19/12/2017 - 20:28

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha señalado que "los socialistas en el año 2017 podemos hacer un balance muy positivo" y ha deseado que el "Gobierno reconduzca su rumbo y gobierne tal y como prometió la presidenta para todos los navarros".

PAMPLONA, 19 (EUROPA PRESS)

Chivite ha participado este martes en el brindis de Navidad del PSN, donde también ha tomado la palabra la secretaria general de la agrupación socialista de Pamplona, Maite Esporrín.

En este brindis, Chivite ha asegurado que no puede hacer "balance en positivo por parte del Gobierno de Navarra". "Es un Gobierno muy centrado en sus escasos 26 escaños, muy centrado en temas identitarios, muy centrados en sus temas de lengua, bandera y territorio, cosas que no son prioritarias para el PSN y que no son las preocupaciones de la mayoría de Navarra", ha añadido.

Por otro lado, Chivite ha señalado que "en el ámbito interno hemos conseguido cerrar el partido y tener una unidad en torno a un secretario general que es Pedro Sánchez". "También en Navarra hemos afrontado esos retos internos de renovación de los comités locales, de renovación de la ejecutiva regional, sin mayores problemas y que nos ha fortalecido internamente", ha manifestado.

Asimismo, ha realizado "un balance positivo en cuanto a las iniciativas que como socialistas tanto en el parlamento de Navarra como en los distintos ayuntamientos hemos lleva a cabo". "Hemos hecho mucho y lo hemos hecho bien, calidad y cantidad, hemos trabajado con intensidad y centrados en las principales preocupaciones de la gente, que es el empleo", ha asegurado.

"La gente lo que quiere es tener un empleo, tener un salario digno, tener estabilidad en su trabajo, quiere que cuando vaya y necesite una asistencia sanitaria sea de calidad", ha explicado Chivite.

En este sentido, ha remarcado que han conseguido "con iniciativas legislativas en el Parlamento avanzar en derechos sociales". "Recuerdo el tema de la regularización de las pensiones de la viudedad, recuerdo el tema de los colectivos LGTBI, hemos trabajado mucho en materia de infraesturturas para poner en marcha y presionar al Gobierno con el canal y el TAV", ha añadido.

Del mismo modo, ha señalado que en 2018 van "a seguir trabajando con ahínco, con intensidad, en cantidad y en calidad, centradas en las preocupaciones de los ciudadanos, con un magnífico grupo de personas, también de la mano de la ciudadanía". "Tenemos que extender el proyecto del PSN, ampliar nuestra base social con el objetivo puesto en 2019 y en liderar el próximo gobierno", ha indicado Chivite.

Por último, la secretaria general del PSN, ha deseado unas "felices fiestas y para 2018 buena salud, prosperidad y que los deseos, en la medida de lo posible, se hagan realidad".

Por su parte, la secretaria general de la agrupación socialista de Pamplona, Maite Esporrín, ha remarcado que 2017 ha sido "un año complicado en el partido".

Esporrín ha recordado "las primarias a la secretaría general que afortunadamente se han resuelto" y ha afirmado que "el partido está en buen momento, estamos en un momento de unión, estamos a la espera de ver el jueves con ilusión".

En este sentido, ha hablado de las elecciones en Cataluña este jueves y ha afirmado que "el compañero Mikel Iceta tiene muchas posibilidades, lo está haciendo bien, tiene un discurso muy agradable, de confraternización, en contra de los bloques, de diálogo, de consenso, y le auguramos unos buenos resultados".

Igualmente, Esporrín ha resaltado que "en Pamplona ha sido un año realmente complicado desde que el cuatripartito tomaron el Gobierno no salimos de una y entramos en otra, es un torbellino de emociones".

En este sentido, ha resaltado la presentación del proyecto de presupuestos que realizó este lunes el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron. "Siempre se habían aprobado los presupuestos o bien en vispera de San Saturnino o en diciembre, pero jamás había pasado el proyecto de presupuestos a enero del año que van a tratar", ha criticado Esporrín.

Asismismo, ha comentado que la abstención de un voto particular de Aranzadi y "la amenaza del alcalde con que se rectifiquen o los echa del Gobierno". "Al final todo será postureo, tanto de Aranzadi como de Asiron, porque en realidad ninguno de los dos está dispuesto a perder el sillón y el Gobierno, pero sí a dar escándalos", ha valorado.

Sobre este asunto, Esporrín ha criticado que "esto es fruto de la poca consistencia política, de la falta de acuerdo, de la falta de consenso, que ni tan siquiera son capaces de tener entre ellos".

Por otra parte, la secretaria general de la agrupación socialista en Pamplona ha señalado que van "a seguir trabajando siempre en positivo" y que trabajarán "los presupuestos para presentar enmiendas".

Igualmente, ha llamado a "pensar en el futuro, pensar en un partido unido, en un partido con ilusión" y ha asegurado que deben "iniciar el 2018 con mucha energía porque es un año muy importante, donde nos tenemos que dar a conocer como un partido de gobierno para que realmente seamos la alternativa". "Estoy convencida que este es un partido de futuro y que vamos a alcanzar el Gobierno más pronto que tarde", ha añadido.

Por último, Esporrín ha remarcado que estos "son días en los que hay que hacer un alto en el camino y hay que sacar un tiempo para estar con los amigos y la familia, son días para poner de nuestra parte y hacer felices a los demás".