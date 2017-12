CC saca adelante el mayor presupuesto de la historia de Canarias con el apoyo de PP y ASG

19/12/2017 - 20:35

El Grupo Nacionalista Canario, con el apoyo del Partido Popular y Agrupación Socialista Gomera, ha sacado adelante hoy martes el presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2018, que crece un 12,9 por ciento hasta alcanzar los 8.239 millones de euros, una cifra que le convierte en el más alto de la historia de la autonomía de Canarias.

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha agradecido el esfuerzo que han hecho los grupos parlamentarios para aprobar unos presupuestos que "este año, más que cualquier otro, se ha elaborado entre todos", y que permite que Canarias sea una de las cuatro Comunidades Autónomas que han aprobado sus cuentas para 2018.

Las cuentas fueron aprobadas con algunas modificaciones respecto a las que salieron del Consejo de Gobierno, pues se han llegado a presentar 623 enmiendas por parte de la oposición, de las que se aceptaron más de cien. De hecho, el diputado Luis Campos (NC) llegó a reconocer la "mayor sensibilidad" que ha habido este año aunque con resultados "poco prácticos", ya que si en otras ocasiones "el rodillo fue aplastante", en ésta se ha pasado "con cariño".

Entre las enmiendas que fueron aceptadas destaca una de NC que proponía destinar un mínimo de 20 millones de euros a un plan de infraestructuras contra los vertidos al mar y para el saneamiento y depuración de aguas residuales en las islas, y otra de 3 millones para la Educación Infantil de 0 a 3 años.

En cuanto a las rechazadas, figura una propuesta de Podemos que, por tercer año consecutivo, proponía rebajar el sueldo y las dietas de los diputados para equiparar los salarios a la media que cobra la ciudadanía para así "vivir apegados a la realidad de la calle".

El PSOE planteó que en lugar de rebajar los sueldos de los diputados, se reduzcan las ayudas y subvenciones que reciben los grupos parlamentarios, ya que mientras el Grupo Nacionalista Canario recibe 36.000 euros por cada diputado, Podemos recibe 60.000 euros, propuesta que fue rechazada por la formación morada.

En paralelo a la bajada de los sueldos, también se rechazó otra modificación tendente a conseguir un mayor control y fiscalización de las dietas por asistencia, alojamiento y manutención de los parlamentarios a través de la presentación de facturas y recibos para saber a dónde va cada céntimo de lo que se gastan en el desarrollo de sus actividades.

Tampoco salió adelante una enmienda del PSOE encaminada a dotar y articular un "auténtico" plan de lucha contra la exclusión social con medidas como los 50 millones para pensiones no contributivas, con 15 millones para crear un fondo canario de ayudas de emergencia social o con 3 millones para políticas transversales del comisionado contra la pobreza.

"MÁS DE LO MISMO".

En un largo debate de varias horas, el diputado socialista Iñaki Lavandera indicó que si bien los presupuestos deberían servir para disponer de unos servicios públicos adecuados a la realidad de Canarias, con casi 1.000 millones de más el Gobierno "ha preferido situarse en un más de lo mismo, perpetuando la ausencia de recursos en aquellas políticas que nos alejan de la media en cohesión social, apostando por el sector de la construcción como remedio a todos los males del sistema productivo o practicando el clientelismo local y la política partidista".

Lavandera consideró que había un importante margen para articular políticas que mejoraran las condiciones de vida de los canarios, de ahí que el Grupo Socialista haya presentado hasta 150 enmiendas para dotar al Gobierno de herramientas para luchar contra la exclusión social. "Pero este Gobierno nunca ha tenido voluntad real de escuchar a nadie. Se comporta como ni siquiera deberían comportarse los Ejecutivos con mayoría absoluta. Menosprecian hasta a sus aliados políticos", afirmó.

También tuvo palabras para el Partido Popular, "el mismo partido que hace justo un año tildaba al Gobierno de Canarias de régimen nacionalista y hoy, sin ningún pudor, apoya unas cuentas que prevén un incremento en Radiotelevisión Canaria y Policía Autonómica". "Las contradicciones se pagan muy caras en política y a ustedes les van a pasar la factura los ciudadanos", advirtió a los populares.

El diputado Luis Campos (NC) rechazó el presupuesto presentado por el "tripartito ocasional" formado por CC, PP y ASG porque, con casi 700 millones de euros más, el Gobierno de Canarias "no ha sido capaz" de intentar solucionar los principales problemas de los canarios, aportando "solo" 15 millones a un plan contra la pobreza o no incorporando "ni un solo euro adicional" a las ayudas de emergencia, a los servicios básicos concertados con los ayuntamientos o a la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

Por el Grupo Podemos, Concepción Monzón también rechazó las cuentas autonómicas porque la expansión de la que "tanto presume" el Gobierno no se ve reflejada en un presupuesto que, dijo, tampoco muestra la realidad socioeconómica de la ciudadanía canaria. Asimismo, señaló que no puede ser "tan optimista" como el Ejecutivo porque aún no están aprobados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y, por tanto, no se sabe la situación en la que quedará Canarias.

Monzón también acusó al "tripartito" que ha pactado los presupuestos de "engañar" al funcionariado con el cobro del 100% de la doble paga extraordinaria, pues "la realidad es que se prorratea en catorce pagas lo mismo que actualmente cobran en doce mensualidades".

"MUY NERVIOSOS".

El diputado Casimiro Curbelo negó que exista un 'tripartito' y quiso dejar claro que su grupo está haciendo un "ejercicio de responsabilidad" apoyando los presupuestos para 2018. De hecho, dio cinco razones para justificar este apoyo: es el presupuesto de las personas; presenta una política fiscal más humana; busca diversificar la economía; apuesta por una inversión territorializada y equilibrada, y son unos presupuestos solidarios que contribuyen a que se corrijan los desequilibrios que afectan a Canarias, lo que, según Curbelo, está poniendo "muy nerviosos" a algunos partidos que "echan mano" a la modificación del sistema electoral porque "les importa menos la justicia en la representación y más cómo van a quedar en la foto en el año 2019".

Desde las filas populares, José Estalella destacó que hoy se han aprobado unas cuentas que pueden ser "muy buenas" para las islas si se ejecutan y gestionan "con eficacia". Además, justificó el apoyo de su partido en que se han cumplido tres de sus premisas: la mejora de los servicios públicos esenciales y el gasto social; el apoyo directo a los sectores productivos, y el primer programa de alivio fiscal desde el inicio de la crisis.

Al igual que el Grupo Mixto, también se quejó de que se haya usado la expresión 'tripartito' y afirmó que esto no se corresponde con la realidad. "Si fuera así, estos presupuestos tendrían un mayor sello del Partido Popular. Es un presupuesto elaborado por Coalición Canaria y no por el PP, y esto tampoco es un cheque en blanco del PP al Gobierno", remarcó.

Por último, el diputado nacionalista José Miguel Ruano también aclaró que no existe tal 'tripartito', sino compromisos para Canarias que se han alcanzado junto al Partido Popular y Agrupación Socialista Gomera. Además, hizo hincapié en que la Comunidad Autónoma contará el próximo ejercicio con el "mejor presupuesto" desde el inicio de la crisis, unas cuentas en las que no hay recortes y en las que no ha habido ningún rodillo, dado que incluyen más de cien enmiendas presentadas por los grupos de la oposición y que fueron aceptadas, apuntó.