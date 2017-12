El PP aprueba en solitario la ley de acompañamiento, que modifica las escalas de trabajadores contra incendios

19/12/2017 - 21:02

La transacción sellada entre PP y PSdeG este mismo martes facilita, según Rodríguez Rumbo, "el ascenso de 1.500 trabajadores de brigadas forestales"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 (EUROPA PRESS)

La ley de medidas que acompaña a los presupuestos gallegos de 2018 y que modifica varias normativas autonómicas, entre ellas numerosos preceptos para favorecer la lucha contra los incendios forestales, ha recibido este martes la aprobación definitiva solo con el voto del PPdeG. Entre otras cuestiones, facilita a los ayuntamientos proceder a la ejecución subsidiaria de la limpieza de fincas cuando los propietarios no cumplan con esta obligación.

Todos los grupos de la oposición (En Marea, PSdeG y BNG), que votaron en contra, han censurado el uso de la herramienta de la ley de acompañamiento y el "rodillo" del PPdeG en el conjunto de la ley --aunque los populares destacan los "muchos" acuerdos en lo que atañe a política forestal--. Además, han incidido en que el PP "autoenmienda" su política forestal y han pedido "más recursos" para que los ayuntamientos puedan cumplir con sus competencias.

Y aunque no ha variado el sentido del voto de los socialistas sobre el conjunto de la ley, en esta misma jornada se ha alcanzado una transacción con los populares encaminada a modificar la ley de empleo público con el fin de "profesionalizar" el cuerpo de trabajadores contra incendios a través del cambio en sus escalas.

En concreto, según fuentes consultadas por Europa Press, la principal novedad es que, al margen de la escala técnica del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, con las especialidades de bombero forestal y jefe de brigada (dentro del subgrupo B), se crea una escala auxiliar, en la que, dentro del subgrupo 2, se distingue entre emisorista/vigilante fijo, bombero forestal-conductor de motobomba, y bombero forestal.

Según la parlamentaria socialista Begoña Rodríguez Rumbo, esta transacción "mejora la estructura y los requisitos de las brigadas forestales, y las categorías de motobomba y de bombero forestal". Ha añadido que "facilitará el ascenso laboral de 1.500 trabajadores de brigadas forestales".

TRAMITACIÓN POSTERIOR A LA OLA DE INCENDIOS Tramitada después de la ola de fuegos que afectó a la comunidad a mediados de octubre y durante la que fallecieron cuatro personas, la norma incorpora varias medidas anunciadas por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. Otras ya habían sido planteadas previamente en el propio proyecto, como el "reforzamiento de la seguridad jurídica" de los ayuntamientos para poder proceder a la ejecución subsidiaria de la limpieza en el caso de propietarios desconocidos o ilocalizables.

Al margen, se ratifica que las franjas secundarias de biomasa --perímetro de los núcleos de población-- deben ser de 50 metros contados desde el límite del suelo urbano de núcleo rural, y que la zona de influencia forestal es de 400 metros.

También se adelanta a 31 de mayo la fecha tope para que los propietarios procedan a la limpieza de sus fincas (hasta el momento el plazo era el 30 de junio) y se introducen más supuestos en los que se establece franja de seguridad, como cámpings, gasolineras, viviendas aisladas y parques e instalaciones industriales situados a menos de 400 metros del monte.

"CHAFALLADA POLÍTICA"

En el debate, la diputada popular Paula Prado ha defendido que la ley de acompañamiento demuestra "en este caso más que nunca" su "utilidad" porque permitirá "agilizar" la entrada en vigor de medidas contra incendios que, de lo contrario, no podrían funcionar antes del próximo verano, si bien ha reconocido que éste no es, con carácter general, "el mejor instrumento" legislativo.

También ha destacado los acuerdos en materia forestal y ha hecho especial hincapié en el caso del BNG, al que ha acusado de "copiar" las enmiendas que el PPdeG, a través del diputado y vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hizo llegar a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), y que posteriormente habrían "asumido" los nacionalistas.

"Estamos encantados de que compartan las políticas del PPdeG", ha sentenciado Prado, quien ha instado a los nacionalistas a "no sentirse mal" por llegar a acuerdos con los populares, con la convicción de que lo ocurrido en esta cuestión es una evidencia de que habría más si dejaran al margen sus "intereses políticos".

La pulla de Prado al BNG ha servido, sin embargo, al diputado de En Marea Antón Sánchez para constatar la "chafallada política del PPdeG", que "llevó un proyecto a la Cámara" y, 15 días después y a raíz de la ola de incendios, "ya lo estaba autoenmendando" antes de presentárselo a la entidad municipalista.

Esta norma, para Sánchez, es "el gran camuflaje de la incompetencia del gran gestor Feijóo" y de su Gobierno; y la "constatación del uso de las mentiras tras unos incendios que costaron cuatro vidas en Galicia". Sánchez ha pedido "políticas públicas" distintas en materia forestal y para los montes mancomunados, pero también "recursos" que acompañen "a los deberes" que la Xunta pone a los ayuntamientos en materia de ejecución subsidiaria de la limpieza.

"SOLO HAY CAMBIOS POR LOS INCENDIOS"

Por su parte, Olaia Rodil (BNG) ha interpretado que, con su intervención, Prado ha ratificado que los populares "reconocen que, si no hubiese sido por la ola de incendios del 15 de octubre y todo lo que se perdió, no habría cambiado absolutamente nada". "Solo hay cambios por los incendios y no solo ardió en octubre", ha remarcado.

De hecho, ha defendido que el BNG pretende "recomponer lo que había" después de que los populares "reformasen las dos terceras partes de la ley" que, en su día, aprobó el anterior Gobierno bipartito. Al margen, se ha preguntado "por qué hubo que transaccionar las enmiendas, si eran las del PP" y ha ironizado con que, "para cuestionar el uso" de la herramienta de la ley de acompañamiento, los populares "le han cogido el gusto".

A su vez, la socialista Begoña Rodríguez Rumbo ha acusado a los populares de "aplicar el rodillo" en la ley de acompañamiento. "Presentamos 63 enmiendas, nos aceptaron una y transaccionaron 11", ha esgrimido, muy crítica con que el PPdeG "desprecie la labor de la oposición".

Precisamente, la parlamentaria socialista ha lamentado el rechazo de una de las propuestas impulsadas por el PSdeG encaminada a crear una agencia para la protección del monte integrada en la consellería y que "canalizase todas las actuaciones de prevención y lucha contra incendios". "Y además, dan a los ayuntamientos más responsabilidades, pero que paguen ellos", ha reprobado.

"POLÍTICA CARROÑERA"

Finalmente, Paula Prado ha animado a los rivales políticos del PPdeG "a instar a sus alcaldes a que hagan su trabajo" y ha criticado a Sánchez por sacar "los muertos" a colación durante el debate. Asimismo, ha ironizado con que, para ser los populares "los más malos del mundo mundial", los gallegos "deben ser masocas" porque les otorgan "más confianza" en cada cita electoral.

"Para política carroñera, cuando Feijóo dijo en 2006 que 'con nosotros no moría gente'", ha replicado Sánchez, quien se ha reafirmado en que "tuvo que haber cuatro muertos" para que los populares "reaccionasen, aunque sea con maquillaje".

Dicho esto, el parlamentario de En Marea ha esgrimido que "los grandes acuerdos" en política forestal a los que alude el PPdeG solo llegarán si abandona "el altar de la soberbia" en la que se encuentra.