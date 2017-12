Cataluña. iceta pide el voto para hacer el "cambio posible"

19/12/2017

El candidato y primer secretario del PSC, Miquel Iceta, cerró este martes la campaña electoral con un acto en Cornellá en el que pidió el voto para "hacer el cambio posible" en Cataluña tras la etapa de los independentistas.

Así, tras reconocer que se lo ha pasado "pipa" en esta campaña para las elecciones del 21-D en la que los socialistas han presentado un proyecto "sólido y riguroso" que les permite demandar el voto "a todos los catalanistas que no son independentistas, a toda la gente de izquierdas que no es independistas y que no le ríe las gracias al independentismo, a los socialistas y a los progresistas".

Señaló Iceta que "ahora es el momento de pensar y de sumar todos los votos para hacer posible un cambio de rumbo, pero no un cambio de cualquier manera" sino el que necesita Cataluña, puesto que la "derecha no hará el cambio".

En esta línea para distanciarse de Ciudadanos, el alcalde de Cornellá, Antonio Balmón, insistió en que el voto al PSC no es para "golpear" al otro sino para "pactar y salir adelante" y supone las "manos del acuerdo".

Balmón lamentó que ni el presidente Mariano Rajoy ni Carles Puigdemont hayan pedido "perdón por el "fracaso" de sus políticas. Afirmó que en esta campaña ha visto una "gran y clamorosa ausencia", ya que "ninguno" se ha disculpado cuando "tenían que haber empezado" por ahí.

Afirmó que quiere gobiernos en Cataluña y en España "que nos acompañen" para hacerles "más solidos" y que se abandonen "los trapos para encontrar nuestro único trapo: la dignidad". Reivindicó que los socialistas están "de pie" y con ganas de "perforar los muros de la discordia, trabajando por la dignidad y mirando más allá" pese a que algunos querían verlos "derrotados, resignados, desmoralizados y sin propuestas".

El exministro y expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, indicó que el modelo de los independistas es "completamente contradictorio" al proyecto europeo.

En el mitin de cierre de la campaña del PSC, en el que se dieron cita 700 personas en el auditorio de Cornellá -según la organización-, sólo acudieron dos miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE: Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (Relaciones Institucionales y AAPP) y el ejecutivo Francisco Salazar (Acción Electoral), y el secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero.

