Puigdemont avisa a rajoy de que "el presidente de cataluña ni se decapita ni se recambia a conveniencia"

19/12/2017 - 21:41

BARCELONA, 19 (SERVIMEDIA)

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont aseguró este martes que si gana las elecciones autonómicas de Cataluña volverá de Bruselas y entrará de nuevo en el Palau de la Generalitat "acompañado de todo el Gobierno legítimo". Además, avisó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que "el presidente de Cataluña ni se decapita ni se recambia a conveniencia".

Puigdemont lanzó este mensaje en un discurso de veinte minutos que se emitió en directo desde un plató de televisión belga, en Bruselas, a través de grandes pantallas que se colocaron en distintos puntos del territorio catalán, como en la Plaza de la Virreina de Barcelona, donde se concentraron unas 800 personas, según informó la organización de Junts Per Catalunya.

Estas, dijo, "no son unas elecciones normales. No está en juego quién gana las elecciones, sino si gana el país o gana Rajoy". Puigdemont apeló al "voto útil de país" para que el gobierno catalán "exiliado" pueda "volver" desde Bruselas.

El presidente catalán cesado tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, ofreció un discurso sin novedades en el que repitió las consignas de campaña. "El 21 de diciembre es la segunda vuelta del 1 de octubre", afirmó en alusión al referéndum ilegal de hace algo más de dos meses.

Puigdemont se limitó a dar un mensaje de confianza a los suyos. "Nos mantendremos fieles al servicio de la paz de nuestros conciudadanos", subrayó en respuesta a "la peor cara posible" mostrada por el Gabinete de Rajoy al conflicto catalán. Precisamente cargó contra el jefe del Ejecutivo, de quien dijo que en estos comicios está en juego "si gana el país o gana Rajoy". "Lo que está en juego es el todo" y "la respuesta furibunda del Estado nos ha llevado a tomar decisiones muy trascendentes", precisó.

Por ello, repitió en distintos puntos del discurso un mismo mensaje: que está dispuesto a volver de Bruselas si Junts Per Catalunya obtiene este jueves una amplia victoria. "Entraré en el Palau de la Generalitat acompañado de todo el Gobierno legítimo" de Caraluña".

Junts Per Catalunya cerró este martes por la noche su campaña electoral en distintos puntos de Cataluña. En el acto de Barcelona se pudieron ver banderas europeas y la senyera, pero no esteladas. Las expectativas antes del inicio de este acto eran altas, aunque las palabras de Puigdemont desde Bruselas no aportaron novedades al discurso político soberanista.

Este acto en Barcelona tuvo su broche final con la canción 'Si et va bé (Si te va bien)' del grupo de rock catalán Sopa de Cabra. Tras esta canción, los asistentes cantaron el himno catalán, Els Segadors, dirigiéndose hacia la pantalla en la que estaba todavía Puigdemont.

Según informó Junts Per Catalunya, cerca de 30.000 personas siguieron el discurso de Puigdemont a través de Internet (unas 16.000 por Periscope, 5.000 desde YouTube y 7.300 desde Facebook Live).

(SERVIMEDIA)

19-DIC-17

LDS/gja